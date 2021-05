'Wij zitten op de schopstoel', 60-plussers balen van vaccinstrategie

Afgelopen week werd bekend dat Gelderse huisartsen steeds langer moeten wachten op nieuwe leveringen van het AstraZeneca-vaccin. Daardoor moeten 60- tot 64-jarigen in Gelderland, die nog geen prik hebben gehad, langer wachten op hun eerste prik. Ook omdat zij géén uitnodiging krijgen van de GGD voor een ander vaccin. Hierdoor zijn nu mensen van 59 jaar en jonger al eerder aan de beurt voor een prik dan deze 60-plussers.

Verontwaardigd

Het leidt tot verontwaardigde reacties onder de mensen die nog wachten op een prik. "Er is allemaal gezeur over AstraZeneca. Nou, wij kunnen niet eens zeuren, want wij krijgen het niet eens aangeboden", zegt Yvonne Koppel (60) uit Bennekom verbolgen. Ze wijst naar haar man, van 61 jaar, die nog steeds ongevaccineerd naar zijn werk op Schiphol moet. Behalve af en toe een dag administratie kan hij niet thuiswerken.

"Nu worden er mensen uit 1961 (van 59 jaar, red.) al gevaccineerd bij de GGD, terwijl wij pas in mei ergens bij de huisarts aan de beurt zijn. Terwijl het doel in februari was om alle 60-plussers als eerste te vaccineren. Wij zitten op de schopstoel en moeten blijven wachten op een vaccin dat er niet is. Dan denk ik: pak dan de 60-plussers mee met een ander vaccin. Het duurt mij allemaal veel te lang."

Inmiddels heeft het RIVM laten weten dat AstraZeneca-vaccin waarschijnlijk toch eerder geleverd kunnen worden. Wanneer de huisartsen daadwerkelijk kunnen gaan prikken, verschilt per praktijk.

'Overgeslagen'

Ook andere Gelderlanders reageren bij Omroep Gelderland op de 'complete chaos' rondom vaccineren. Ze worden er 'moedeloos' van. "Een hele groep wordt willens en wetens overgeslagen", schrijft iemand.

Er zijn ook mensen die geen AstraZeneca-vaccin willen na de berichtgeving over een ernstig, maar zeer zeldzame bijwerking. Zij denken wel te kunnen wachten op een uitnodiging van de GGD voor een ander vaccin, maar die gaat dus voorlopig niet komen.

'Het is hoe het is'

Het RIVM laat in een reactie weten dat dit nou eenmaal de gekozen vaccinatiestrategie is. "De 60- tot 64-jarigen worden gevaccineerd door hun huisarts, niet door de GGD. Dat is hoe het is en die strategie volgen wij. We wisten dat het ooit bij elkaar ging komen en dat moment is nu."

De keuze is ooit gemaakt omdat AstraZeneca helemaal in het begin nog niet goedgekeurd was voor 65-plussers. Toen is ervoor gekozen de AstraZeneca alvast in te zetten voor de groep van 60 tot 64 jaar. Dat is zo gebleven, ook toen AstraZeneca wel werd goedgekeurd voor 65-plussers en later zelfs werd afgekeurd voor 60-minners. Niet iedereen van 60- tot 64 jaar is al gevaccineerd, omdat er steeds een tekort aan AstraZeneca-vaccin was of mensen zelf niet kwamen opdagen uit wantrouwen voor dit vaccin.

Eerder dan ouderen

Volgens het RIVM zit er ook een andere kant aan de medaille. "Er zijn eerder in Gelderland al 63- en 64-jarigen gevaccineerd, toen oudere mensen nog niet aan de beurt waren."

