Deze soep moet jou en je buren verbinden op 5 mei

De bedoeling is dat de Arnhemmers en Nijmegenaren die op 5 mei opeten. En het liefst samen met buren, buiten op coronaveilige afstand. "Vooralsnog lijkt het weer een beetje roet in het eten te gooien", zegt programmaleider Astrid Albers van Rozet. "Maar ik stel me voor dat mensen die in een galerijflat wonen, misschien toch op de galerij op veilige afstand van elkaar samen kunnen eten."

Verslaggever Jan Sommerdijk in gesprek met Astrid Albers van Rozet:

'Heel de stad aan de vrijheidssoep'

"In Nijmegen en Arnhem worden 500 blikken uitgedeeld met het idee dit initiatief steeds groter te maken. "Dat we volgend jaar met heel Arnhem met elkaar vrijheidssoep eten, want vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend."

Bedacht door tv-kok

De soep is bedacht door tv-kok Yvette van Boven. Een vegan soep met kokosmelk, groenten en bloemkoolrijst. En ook het blik is bijzonder; het etiket is ontworpen door designer Piet Parra.

De blikken worden in Arnhem uitgedeeld in de wijk Oud-Monnikenhuizen. In Nijmegen krijgen bewoners van de Edelstenenbuurt en de Rentmeesterhof de soep thuisbezorgd, vertelt Astrid Albers: "We hebben tasjes. Daar doen we een blik soep in en een mooie flyer met het recept erop. Dus je kunt nog meer soep maken. En dat hangen we bij mensen aan de deur."

Voor iedereen die geen blik heeft gekregen is het recept hier vinden.