Million Manhoef legt de lat hoog voor zichzelf bij Vitesse

Manhoef speelde vorige week zijn negende competitiewedstrijd voor Vitesse, uit bij Feyenoord. Toen mocht hij weer eens invallen na weken zonder speeltijd. De back had het dit seizoen ook even zwaar. "Maar ik moet altijd hard blijven werken, dat heb ik dan ook gedaan en dan wordt dat harde werk ook weer beloond. Ik ben blij met de minuten die ik nu krijg. Zaterdag zal het ook weer fijn zijn om te spelen, maar het wordt ook weer even spannend. Maar ik blijf mijn ding doen en dan zal ik zoveel mogelijk leren dit jaar."

Een leerjaar is het ook zeker, het eerste jaar van Manhoef bij het eerste elftal. Maar toch wil hij daarmee niet zeggen dat hij alles wat hij meemaakt maar goed vindt. "Ik stel altijd hoge doelen voor mijzelf. Soms zelfs te hoge doelen, waardoor ik soms met druk moet spelen. Ik moet misschien met wat minder druk spelen, dan kan ik er ook meer van genieten. Maar uiteindelijk laat die druk mij ook hard werken, dus het helpt mij ook."

Anders dan normaal

Hoe die druk zijn spel beïnvloedt, weet Manhoef wel. "Soms wil je dan te graag en ga je andere dingen doen dan normaal in een wedstrijd. Daar moet ik van leren en daar ben ik dan ook mee bezig."

Zijn eerste poging om daar wat aan te doen is aanstaande zaterdag, als Vitesse dus tegen PEC Zwolle strijdt. Daar moeten belangrijke punten gepakt worden om vierde te blijven op de ranglijst. "Ik wil het team ook zeker helpen zodat we ervoor zorgen dat we dat doel halen. Europese wedstrijden spelen komend jaar zou heel lekker zijn, daar werken we hard voor en dat zullen we dan ook laten zien zaterdag."