Azc en arbeidsmigranten gaan prima samen in Deelen, denkt deze beheerder

Vosters is eigenaar van de Rosewood Group. Zijn bedrijf begeleidt beleggers bij de aankoop van terreinen en gebouwen en beheert die voor hun eigenaren. Hij specialiseert zich in de ontwikkeling van woonzorglocaties door heel Nederland. Ook de Kop van Deelen moet een woonzorglocatie worden, maar daar gaat tijd inzitten. En dus zijn er plannen om tijdelijk arbeidsmigranten en asielzoekers op te vangen.

200 plus 400

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wil graag 200 mensen opvangen. Dat verzoek ligt nu bij de gemeente. Vosters: "Het zijn volgens COA onder andere mensen met een verblijfsvergunning die wachten op een woning, geen uitgeprocedeerde asielzoekers." Het COA kon vrijdag niet meer bereikt worden voor een reactie.

Daarnaast kan er onderdak komen voor 400 arbeidsmigranten: "Het beleid van de gemeente Ede is dat er maximaal 400 bij elkaar mogen wonen. Wij willen hen onderdak bieden voor een tijdelijke periode en daarvoor hebben we een vergunning aangevraagd", aldus Vosters. De gemeente moet hier eind mei een besluit over hebben genomen.

Stereotypes over arbeidsmigranten

Weerzin van omwonenden die de locatie ongeschikt vinden, nuanceert Vosters: “We begrijpen die weerzin, maar zijn van mening dat het terrein uitstekend beheerd kan worden. Weet je dat hier honderden mensen woonden en werkten, in de hoogtijdagen van toen dit nog een jeugdzorginsteling was? Dit terrein is 26 hectare groot. In totaal hebben we ongeveer 13.000 vierkante meter gebruiksoppervlakte.”

Hij vervolgt: “Uiteindelijk heb je veel te maken met stereotypering, als het gaat om de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat is echt onterecht. In veruit de meeste gevallen gaat het om stelletjes. Vaak nette, hooggeschoolde mensen die tijdelijk naar ons land komen om geld te verdienen. En die stereotypering, daar dealt ook het COA mee."

Huisvestingsproblemen

De investment manager vertelt: "Er zijn in Nederland enorme tekorten op het gebied van huisvesting van arbeidsmigranten. In Ede alleen al zijn er 2500 plekken nodig. Zo’n tien procent van een stad of dorp in Nederland is tegenwoordig arbeidsmigrant." Het COA kampt ook met grote tekorten: statushouders moeten lang wachten op woonruimte, omdat er krapte is op de woningmarkt.

De locatie in Deelen biedt de ideale oplossing, denkt Vosters: "Het is serieus een mooi terrein, met zowel binnen als buiten sportfaciliteiten, zeeën van ruimte en 24 bruikbare gebouwen." Hij reageert daarmee op een omwonende die schatte dat er tien bruikbare gebouwen staan. "Het zijn er veel meer dan dat. En in perfecte staat."

Hij is ervan overtuigd dat huisvesting van de beide doelgroepen kan, zolang je het goed organiseert: "Het komt aan op voortdurend en professioneel beheer van het terrein", besluit Vosters.

'Buurt-app ontploft'

Omwonende Tim Arends vertelt dat de buurt-app 'ontplofte' toen hij en andere inwoners van Deelen deze vrijdag een brief van de gemeente kregen. Daarin lazen zij de plannen voor een azc, bovenop de huidige plannen voor huisvesting van arbeidsmigranten. "Dit is volstrekt buiten elke proportie", reageert hij. Samen met de buurt bezint hij zich op verdere stappen. "We kijken daarbij ook naar juridische bijstand."

