Vader met 'zieke geest' hield Heelsumse kinderen jaar in Turkije: celstraf geëist

De man ging in maart 2018 van Heelsum naar Turkije met zijn kinderen van 7, 6 en 4 jaar en de moeder van de kinderen. Zijn kinderen zouden doodziek worden van het leven in Nederland. "Ze moesten braken als ze naar de crèche en naar mijn schoonouders waren geweest", aldus de verdachte. Eenmaal in Turkije wilde de vader niet meer weg, terwijl de moeder dat wel wilde.

Er ontstond een strijd tussen de ouders. De moeder won die, toen een rechtbank in Nederland de kinderen aan haar toewees. Een rechtbank in Turkije beval de man daarna om de kinderen aan de moeder te overhandigen. De vader was het daar niet mee eens. "Ik ga liever dood dan dat ik haar de kinderen meegeef," zou hij hebben gezegd na de uitspraak van de rechter.

Hij nam de paspoorten van de kinderen af en het duurde bijna een jaar voor ze weer terug in Nederland waren. Hij zou alles op alles hebben gezet om het vertrek van de kinderen te voorkomen. Uiteindelijk werd de man in Bulgarije opgepakt, onderweg naar Duitsland.

Psychische problemen

De moeder van de kinderen vertelde in haar slachtofferverklaring dat ze jaren in angst heeft geleefd voor de verdachte. Daarom zou ze in eerste instantie ook hebben meegewerkt met het vertrek naar Turkije. Ze vermoedt dat haar ex 'ziek' is, maar hoopt dat hij hulp krijgt. Ook benadrukte ze dat ze nog altijd bang voor hem is, vooral voor het moment waarop hij vrijkomt. De moeder hoopt dat hij een verbod krijgt op contact met haar, de kinderen en haar ouders.

Welke psychische problemen de man precies heeft, is niet vast te stellen. Hij wilde namelijk niet meewerken aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Volgens de deskundigen was er door zijn woede 'geen fatsoenlijk gesprek te voeren'. Wel slikt hij inmiddels onder dwang medicijnen, waar hij rustig van is geworden.

'Terecht bang'

De officier van justitie noemt het een schrijnende zaak voor alle betrokkenen. "De verdachte zit vast in zijn eigen zieke geest", aldus de officier. Volgens hem is de moeder van de kinderen terecht bang voor de verdachte. Ook zou hij in Turkije alles uit de kast hebben gehaald om te voorkomen dat de kinderen naar Nederland zouden kunnen vertrekken.

De officier van justitie eist een celstraf van 42 maanden, met aftrek van voorarrest. Ook wordt er een vrijheidsbeperkende maatregel geëist voor de duur van vijf jaar. Daarnaast wordt er ook een contactverbod met de moeder en de kinderen en geëist, en een locatieverbod met betrekking tot de ouders van de moeder.