Dasa ontbreekt nog altijd bij Vitesse, opstellingspuzzel is gelegd

Naast de Israeliër Dasa ontbreken tegen PEC Zwolle Maximilian Wittek, Sondre Tronstad, Riechedly Bazoer en Jacob Rasmussen. Zo zijn er dus vijf basisspelers bij Vitesse die zaterdag niet kunnen meedoen, terwijl de ploeg in een belangrijke strijd is verwikkeld met Feyenoord om de vierde plek op de ranglijst.

Volgens trainer Letsch was de opstelling alsnog geen moeilijke puzzel om te leggen. De Duitser weet precies welke vervangers hij moet kiezen. Achterin kiest hij voor Tomas Hajek als vervanger van Rasmussen, speelt Cornelisse voor Bazoer en maakt Danilho Doekhi de verdediging compleet. De backs Wittek en Dasa worden vervangen door Million Manhoef en Dominik Oroz en de Noor Tronstad staat zijn plek op het middenveld af aan Thomas Bruns.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder:

'Er moet altijd een eerste keer zijn'

"Hoewel we verdedigend veel moesten omgooien, was het geen moeilijke puzzel voor mij, hoor", zegt trainer Letsch. "Ik vertrouw namelijk iedereen. Voor Manhoef en Cornelisse is het alweer even geleden dat ze speelden en daarom kijk ik er nu ook naar uit om ze op het veld te zien. Natuurlijk vullen Oroz en Manhoef de posities anders in dan Dasa en Wittek, maar ik heb er vertrouwen in. Iedereen weet wat ze moeten doen, want we trainen al een jaar op dit systeem. Dat ze niet hebben samengespeeld, is geen probleem. Er moet altijd een eerste keer zijn, en die eerste keer is nu."

PEC mist ook veel spelers

Vitesse mag dan veel spelers missen, bij tegenstander PEC Zwolle is dat niet anders. Daar ontbreken dit weekend 10 spelers, zes van hen hebben corona. Dat betekent dat de nummer 13 van de ranglijst ook flink gehavend naar Arnhem komt.

Moeilijk tegen kleinere tegenstanders

Vitesse speelde vorige week zondag een goede wedstrijd tegen Feyenoord en vecht met de Rotterdammers om de felbegeerde vierde plaats op de ranglijst, die levert namelijk een rechtstreeks ticket op naar de voorrondes van de Conference League. De voorsprong op Feyenoord is twee punten. Thuis tegen PEC mag er dus niet gemorst worden én juist tegen kleinere clubs heeft Vitesse het vaak zwaar. Tegen ADO en Willem II werd 0-0 gespeeld thuis. Maar dat zegt trainer Letsch helemaal niks.

"Ik ben ervan overtuigd dat we er weer staan zaterdag. Dat deden we afgelopen zondag in De Kuip ook. Daarnaast kan je statistieken altijd van twee kanten bekijken. Je kan zeggen: de vorige thuiswedstrijden werden 0-0, dus je won niet. Of je kan zeggen: de laatste wedstrijd die we verloren was bij PSV (3-1 op 21 februari, red.). Ik weet dan ook zeker dat we zaterdag achterin de boel dichthouden en dat we minstens één doelpunt gaan maken", aldus de Duitse trainer.

Opstelling Vitesse: Pasveer, Doekhi, Cornelisse, Hajek; Oroz, Bruns, Tannane, Bero, Manhoef; Broja en Openda.