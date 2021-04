Vaccins ongebruikt op de plank door drukte bij huisartsen

Waar de meeste huisartsen in Gelderland nog wachten op vaccins om door te kunnen gaan met vaccineren, lagen er bij een enkele huisarts nog vaccins in de koelkast van de vorige ronde in maart. Ze zijn steeds te druk met het veranderende vaccinatiebeleid om een nieuwe prikdag te kunnen organiseren.

Dat vertelt huisarts Edwin de Vaal uit Nijmegen bij Thuis in Gelderland. Hij had tot afgelopen donderdag nog meer dan 180 vaccins in de koelkast liggen van de eerste vaccinatieronde, onder 63- en 64-jarigen. Die hebben dus sinds maart op de plank gelegen, voordat De Vaal eraan toe kwam verder te prikken. Dit, terwijl de overheid zegt dat alle beschikbare vaccins zo snel mogelijk gezet moeten worden.

Als reden wijst hij naar het zwabberende vaccinatiebeleid van de Nederlandse overheid. “Wij wilden eerst op 20 maart de 63- en 64-jarigen prikken, maar een paar dagen daarvoor werd er eerst helemaal gestopt met AstraZeneca. We hebben een nieuwe datum geprikt begin april, maar toen kwam in de media dat mensen onder de 60 jaar niet meer met AstraZeneca werden geprikt. Op de dag dat we gingen vaccineren, was in het nieuws dat de GGD ook stopte bij 60-plussers. Maar mijn patiënten denken dan: de GGD stopt, dus dan ga ik hem ook niet meer halen. Wij stonden klaar om 300 mensen in te enten, maar daar zijn maar 120 mensen van komen opdagen.”

Assistentes overwerkt

Doordat het beleid wie welk vaccin wanneer krijgt, steeds verandert, worden de huisartsen overstelpt met vragen, vertelt De Vaal. “We zijn heel goed in vaccineren, we doen elk jaar de griepprik, maar er gaat nu zo veel tijd zitten in uitleggen. We hebben ook nog steeds de coronazorg, de gebroken enkels, hechtwonden, longontstekingen, depressieve klachten. Dat komt er allemaal bij. Onze assistentes hebben het er heel erg zwaar mee. We hebben een paar collega's die echt op hun tenen lopen. Eén assistente zit inmiddels ziek thuis.”

En het prikken doe je daar niet even tussendoor, legt De Vaal uit. “Het is een hele militaire operatie.” Met als gevolg dat er dus vaccins ongebruikt in de koelkast bleven liggen.

'Hier en daar vaccin in koelkast'

De Landelijke Huisartsen Vereniging herkent het verhaal dat huisartsen druk zijn met vaccineren, bovenop de gewone zorg. Maar dat er vaccins op de plank blijven liggen, gebeurt niet op grote schaal, zegt een woordvoerder. "Je maakt als praktijk de afweging wat haalbaar is. Dat er hier en daar nog vaccins in de koelkast liggen, is een feit. Zeker Gelderland heeft behoorlijk last gehad van de prikpauzes en dat heeft niet meegeholpen bij de opkomstcijfers. Ook in Zuid-Holland, waar iets later geprikt werd door huisartsen, hebben huisartsen nog vaccins liggen. Die zijn al door hun zestigers heen, dus die bewaren die voor de tweede prik."

Edwin de Vaal heeft uiteindelijk afgelopen donderdag weer een prikavond weten te organiseren. "De opkomst was 60 procent. Dat is beter dan gehoopt. De rest gaan we nu in kleine clubjes van elf - want zo veel haal je er uit een ampul - wegspuiten."

