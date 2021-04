Uniek bushokje in Arnhem: 'Nergens op de wereld te vinden'

"De vormgeving is totaal vernieuwend", vervolgt Heijting. Het bushokje is uit elkaar te halen en op verschillende manieren op te bouwen, legt hij uit. "De onderdelen zijn weer helemaal te recyclen." Het duurzaamheidspaspoort geeft volgens de bouwer aan welke materialen er zijn gebruikt en hoe die later weer te verwerken zijn.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Het dak en de zijkanten van het bushokje komen vol te staan met bloemen en planten. Die worden gevoed met regenwater. "Die zijn qua biodiversiteit bovendien afgestemd op de omgeving, zodat het ook goed is voor de insecten", vertelt Heijting.

'Half uurtje eerder komen'

Tijdens het wachten kunnen passagiers gebruikmaken van de wifi-hotspot en hun mobieltje opladen. "Ik denk dat heel veel mensen een half uurtje eerder naar de bus zullen gaan, om even lekker uit te rusten en te genieten van de mooie halte", zegt Heijting met een knipoog.

Wat dat allemaal kost? De halte is een pilot voor de gemeente Arnhem, verduidelijkt Heijting. "Daar zit dus ook een stukje ontwikkelkosten en innovatie in." Mocht de proef slagen en hij kan er meer bouwen, dan verwacht Heijting rond de 40.000 euro per halte uit te komen.

'Haltepaal niet van deze tijd'

En gewoon een ouderwetse paal in de grond waar je naast kunt wachten? Is dat uiteindelijk niet veel duurzamer? "Dat zou inderdaad duurzamer zijn", erkent Heijting. "Maar we leven in een tijd waarin mensen op een comfortabele manier op de bus willen wachten en een dak boven het hoofd willen hebben. Het regent in ons land natuurlijk ook regelmatig. Je wilt dus toch een stukje comfort aan de reiziger bieden. Op A-locaties als deze is zo'n haltepaal niet meer van deze tijd."