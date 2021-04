Corona-uitbraak onder gevaccineerde bewoners in verpleeghuis

Bij verpleeghuis De Heikant in Wehl is een uitbraak van het coronavirus vastgesteld. In totaal zijn 12 van de 29 bewoners van het verpleeghuis van Sensire positief getest, terwijl het merendeel van de dementerende bewoners al gevaccineerd is tegen het virus.

Woordvoerder Arend Pleysier van Sensire zegt dat het overgrote deel van de bewoners zowel een eerste als een tweede vaccinatie heeft gehad. De laatste prikken dateren al van meer dan twee weken geleden, zegt hij. Eén of twee van de bewoners van De Heikant wachten nog op hun tweede prik. De besmette bewoners hebben milde klachten en verblijven in isolatie op hun kamers.

Specialist Ouderengeneeskunde Marco Repko zegt dat de huidige uitbraak aantoont dat het coronavirus nog steeds overdraagbaar is, ook al is iemand gevaccineerd. "Het goede nieuws is wel dat onze bewoners over het algemeen genomen alleen milde klachten vertonen. Het beeld is wat dat betreft heel anders dan voor de vaccinatie", aldus Repko.

Toch zijn er nog wel steeds risico's, zegt hij. Sensire neemt dan ook maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan. Bezoek is nog steeds welkom, maar wordt vanwege de uitbraak wel beperkt. Bewoners kunnen maximaal één vaste bezoeker op één bezoekmoment per dag verwelkomen. Het bezoekmoment wordt afgesproken in overleg met de teamverpleegkundige. Bezoekers worden geacht zich te registreren en een mondneusmasker, plastic halterschort en een spatbril te dragen, die ze bij binnenkomst krijgen.

De GGD onderzoekt om welke variant van het coronavirus het gaat.