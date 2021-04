Bram fietste alle plaatsen in Nederland af: 'Gelderland is geweldig'

Van de uitgestrektheid in Noordoost-Groningen tot de boomgaarden en stadjes in de Betuwe: Bram Witvliet uit Nijmegen zag het allemaal op de fiets. Sinds 2007 fietste hij alle dorpen en steden in Nederland door: "Limburg was het mooist, Drenthe staat op twee, maar Gelderland echt direct daarna op plaats drie."

"Jij gaat nooit door alle dorpen en steden in Noord-Brabant fietsen in één jaar": riep een vriend naar hem op de middelbare school. Dat liet hij zich geen twee keer zeggen. Het werd een weddenschap met meerdere mensen om chocola, taart en cd's die hij won door op 30 december 2007 de laatste plaatsen in Brabant af te strepen. Maar hij was hongerig naar meer. Bram: "Halverwege het jaar dacht ik: ik ga alle provincies doorkruisen."

Goede doel

Op 27 april eindigde hij zijn tocht door alle provincies in Drenthe, 3275 dorpen heeft hij afgevinkt in ruim 25.000 kilometer. Inmiddels niet meer voor de weddenschappen: na zijn tocht door Gelderland in 2009 en 2010 durfde niemand de wedstrijd met Bram nog aan. "Iedereen dacht: als de grootste provincie van Nederland gelukt is, dan komt de rest ook wel goed."

Maar dat betekende niet het einde voor zijn actie. Hij besloot vanaf dat moment in iedere provincie geld in te zamelen voor natuur en milieu. "Het is een manier om het activisme dat ik altijd al in me had, op een mooie manier te uiten."

Bijzondere verhalen

Hij heeft, op een paar moeilijke momenten na, altijd plezier gehad in zijn 250 fietstochten door Nederland. "Het buiten rijden is heerlijk. Daarnaast kwam ik allemaal plaatsnamen met bijzondere verhalen tegen, iets wat mij erg aansprak door mijn achtergrond in Klassieke Talen."

Heel soms was hij het wel zat, bijvoorbeeld bij een flinke stortbui onderweg. "Ik ben een mooi weer-fietser. Dan is een bui wat minder." Ook sprak niet elke omgeving hem aan. "Zoals in Noordoost-Groningen: daar is alles zo kaal. Ik fietste door verlaten dorpen. Dat was best eenzaam. Toen dacht ik wel: waar slaat dit op?"

Fruit en stadjes

Gelderland sprak hem als provincie juist wel aan door de omgeving. Bram: "Het Rijk van Nijmegen, waar ik zelf woon, heeft hele mooie natuur. De Veluwe is heel uitgestrekt. De Achterhoek is rustiek, maar niet verlaten en stil. En in de Betuwe fiets je tussen het fruit en leuke stadjes."

Eén stuk op zijn route door Gelderland vond hij minder aantrekkelijk. "Tussen Nijmegen en Arnhem heb je veel snelweg en het Rijnwaalpad. Daar is de natuur best wel kaal. Dat vond ik niks."

Nu is zijn tocht door alle dorpen en steden voltooid en dat vind Bram best gek. "Het is zo'n onderdeel van mijn leven geweest." In 2007 was hij zestien: bijna zijn halve leven is hij sindsdien bezig geweest met Bram Fietst. Het volgende op zijn programma: "Een boek schrijven. Ik heb veel plezier beleefd aan het fietsen en kan altijd schrijvend veel energie kwijt. Nu wil ik dat samenbrengen. Mijn ervaring met fietsen door heel Nederland in één boek."