Druten gaat historisch aanzicht beschermen: ‘Authentiek Druten moet intact blijven’

Het barst van de monumenten in Druten: de gemeente kent er welgeteld 157. “Dat echte, authentieke Druten moeten we intact houden”, vindt Ton Ebben, raadslid van Sociaal Maas en Waal. Maar een regeling om cultuurhistorische dorpsgezichten effectief te beschermen tegen nieuwbouw is er nog niet. Daarom kwam zijn partij met het verzoek om dat fatsoenlijk vast te leggen. Een meerderheid van de raad stemde in met het initiatief.

De gemeente gaat de komende tijd druk aan de slag met een plan van aanpak om alles juridisch in orde te krijgen. “Die uitwerking heeft heel wat voeten in de aarde, maar het is fijn dat we straks duidelijk weten waar burgers wel of niet mogen bouwen”, deelt wethouder André Springveld. Hij hoopt eind 2021 een voorstel op tafel te hebben. Alle bouwplannen in cultuurhistorische gebieden staan tussen nu en dan in ieder geval on hold. “Nu dit verzoek er ligt, zit er een stop op die projecten.”

Minder gedoe

Niet iedereen is het eens met de nieuwe beschermingsregeling. Het lokale CDA stemde tegen. “Strenge eisen zijn goed, maar wij vinden het te ver gaan als je straks helemaal niet meer mag bouwen. Op de lange termijn gaat dat voor problemen zorgen”, vreest fractievoorzitter Johan Wiersma. De komende tijd hoopt hij collega-raadsleden aan zijn kant te krijgen. “We willen het hier niet bij laten.”

De wethouder verwacht dat het allemaal wel meevalt. “Natuurlijk moet je niet alle nieuwbouw op slot zetten. Mensen mogen altijd een voorstel doen, waarna we in overleg kunnen. Het is niet de bedoeling dat niemand straks meer een klein schuurtje in de achtertuin kan neerzetten”, legt Springveld uit. De strengere regels zorgen volgens hem juist voor minder gedoe. “Mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. Dat gaan we nu uitzoeken. Simpeler kan het niet.”