Toine van Huizen voelt de druk bij De Graafschap: 'Spelen voor de overwinning bij Cambuur'

De Graafschap begint vanavond bij kampioen SC Cambuur in de wetenschap dat de marge op de concurrenten riant is. De eredivisie is dichtbij. "We hebben zes punten voorsprongen, maar hebben ook nog drie lastige tegenstanders. Vier punten is genoeg. Alleen moet het allemaal nog wel even gebeuren. Er is nu meer adem, meer vrijheid. Dat is prettig."

Die lucht werd verschaft door de frommelgoal van Jesse Schuurman tegen Almere City. De Graafschap sleepte daarmee nog een cruciaal punt uit het vuur en koerst nu hard af op de eredivisie. "Die ontlading was heel groot, maar ik denk dat het heel logisch was", lacht Van Huizen. "Het is nu spannend en je weet niet wat er gaat gebeuren. Maar dat is ook het mooie aan sport."

Fit

Hij speelde dit seizoen altijd. De 31-jarige Noord-Hollander wordt door Mike Snoei gezien als een betrouwbare centrumverdediger op wie je altijd kunt rekenen. "Ik ben het hele jaar fit geweest en heb alle wedstrijden meegedaan", zegt hij trots. "We staan tweede en maken een goede kans op promotie. Dan zullen we onderweg toch wel iets goeds gedaan hebben."

Cambuur is al zeker van de eredivisie, vierde feest en heeft wellicht niet meer de volledige focus op het winnen. "We moeten het echt zelf doen hoor. Cadeautjes worden pas met Kerst weer uitgepakt", zegt Van Huizen die vanavond gewoon vol voor de drie punten wil gaan. "Je zou misschien zeggen dat uit bij Cambuur een puntje ook mooi is. Maar wij hebben karakters in de ploeg die dat op voorhand echt niet uit willen spreken. Wij spelen voor de overwinning. Er is na de thuisnederlaag ook nog wel iets van sportieve revanche."

Inlopen

"Je voelt de druk en je voelt ook die zes punten voorsprong. Dit is natuurlijk een hele belangrijke pot", vervolgt Van Huizen die bezig is aan zijn tweede seizoen in de Achterhoek. "Het zou ook raar zijn als ik zou zeggen dat we het niet gaan halen. Toen we in januari acht punten achter stonden op Almere, heb ik ook gezegd dat het ons gaat lukken die weer in te lopen."

Publiek

In Leeuwarden is vanavond publiek aanwezig. 2500 mensen mogen naar binnen in het kader van een test event. "Je krijgt daar alleen maar een positieve boost van. Gezien het afgelopen jaar kun je daar toch alleen maar heel blij mee zijn. NEC uit was ook al heel prettig en daar wonnen we. Het geeft ons een positieve boost", besluit Van Huizen.