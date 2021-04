Vreemde dieren in Gelderland: deze exoten vind je hier ook

1. De muntjak

Deze kleine hertachtige wordt af en toe gespot op de Veluwe. De muntjak staat op de Unielijst met invasieve exoten, omdat het dier schade kan aanbrengen in bossen. Doordat het dier uit de bodem eet, dunt de bodemlaag uit. Dit kan ervoor zorgen dat verschillende vogelsoorten, kleine zoogdieren en ongewervelden verdwijnen.

Op dit moment heeft de muntjak zich in Nederland waarschijnlijk niet voortgeplant in het wild. Maar de omgeving is hier wel geschikt voor, dus kan de muntjak zich in de toekomst gaan verspreiden.

De muntjak Foto: Pixabay

2. De flamingo

Het is een gek gezicht: roze flamingo's in het Gelderse landschap. Maar natuurliefhebbers en fotografen trekken maar wat graag naar 't Hilgelo in Meddo, bij Winterswijk, om een glimp op te vangen van deze exotische verschijning.

Mogelijk gaat het om dieren die eerder ontsnapten uit een dierentuin en inmiddels verwilderd zijn of zijn de flamingo's op doorreis. De kans dat de flamingo's zich daadwerkelijk vestigen in Gelderland is klein, vertelde Pim Leemreise van Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek eerder.

De 'Gelderse' flamingo Foto: Frank Bosvelt

3. De beverrat

Een fors knaagdier: dat is de beverrat. Hij komt op veel plekken in Nederland voor, doordat bedrijven tot 1985 beverratten kweekten voor de vacht. Nu komt de beverrat vooral vanuit Duitsland hierheen en wordt hij ook in onze provincie waargenomen.

De omstandigheden hier zijn gunstig voor de beverrat, waardoor het dier zich hier mogelijk wil vestigen. Omdat het dier een bedreiging vormt voor waterplanten, rietkragen en plekken waar vissen hun eitjes leggen, wordt de beverrat actief bestreden.

De beverrat Foto: Pixabay

4. De moeflon

Niet alle uitheemse diersoorten in Nederland zijn ongewenst: de moeflon werd in 1921 bewust naar De Hoge Veluwe gehaald om de variatie aan dieren te vergroten. Inmiddels leeft ook op het Wekeromse Zand een populatie moeflons.

De Hoge Veluwe wil dat de moeflon de status van inheemse diersoort krijgt, omdat het dier anders ten prooi valt aan de wolf in Gelderland. En dat terwijl de moeflon op de Veluwe een belangrijke rol heeft in het behoud van de heidevelden. Als de moeflon niet beschermd wordt, is de kans groot dat het dier verdwijnt door toedoen van de wolf.

De Moeflon Foto: Pixabay

5. De goudvis

Je verwacht het misschien niet, maar jaren geleden dook de goudvis ineens op in 'het wild'. Mensen lieten de vissen vrij in de Jansbeek in Arnhem, maar daar was het waterschap niet blij mee. De goudvis brengt het ecologisch systeem namelijk uit evenwicht, waardoor andere dieren, zoals de kroeskarper, uit kunnen sterven.

De vissen werden daarom uit de Jansbeek gehaald en de gemeente Arnhem deed een duidelijke oproep om geen goudvissen meer in de Jansbeek uit te zetten.

Goudvis Foto: Pixabay



