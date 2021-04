In deze twee Gelderse gemeenten krijgen de meeste jongeren jeugdzorg

Landsbreed ontvingen vorig jaar ruim 429.000 jongeren een vorm van jeugdzorg, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en LocalFocus. Een jaar eerder lag dat aantal nog op ruim 443.000 jongeren. In 2015 werd de jeugdzorg gedecentraliseerd: de verantwoordelijkheid werd toen verschoven van het Rijk naar de gemeenten. In de jaren die volgden steeg het aantal jongeren met jeugdzorg, maar nu is er dus voor het eerst sprake van een daling.

Het aantal jongeren (x 1.000) dat een vorm van jeugdzorg ontving daalde in 2020. De tekst gaat verder onder de afbeelding:

De cijfers van het aantal jongeren tot 23 jaar met jeugdzorg. Foto: CBS

Wie de Gelderse cijfers erbij pakt, ziet dat in Heerde relatief gezien de meeste jongeren jeugdzorg ontvangen. Daar krijgt 15,7 procent van de jongeren tot 23 jaar een vorm van jeugdzorg, meer dan waar ook in Nederland. Regievoerder jeugd Paul Harmsen zegt dat de cijfers wel enige nuance nodig hebben. "Vóór de decentralisatie in 2015 hadden we in Heerde een organisatie die schoolmaatschappelijk werk uitvoerde. Die cijfers bleven buiten schot."

"Vanaf 2015 werd het schoolmaatschappelijk werk anders georganiseerd. Iedere hulpvraag die beland bij jeugdcoaches die verbonden zijn aan scholen belandt nu in het administratiesysteem: uithuisplaatsing, ambulante zorg, een gesprek om iemand weer op de rit te krijgen. Dat maakt dat wij er anders uitspringen en afwijken, terwijl wij niet veel anders zijn dan omringende gemeenten", aldus Harmsen.

Tiel volgt kort achter Heerde, met 15,4 procent. De topvijf wordt gecompleteerd door Westervoort, Zaltbommel en Renkum, die ook allen boven het landelijk gemiddelde van circa 10 procent zitten.

Sociaaleconomische factoren spelen hierin een rol, maar ook beleidskeuzes van gemeenten tellen hier volgens het CBS in mee. Binnen de provincie maken jongeren in Hattem, Oldebroek, Elburg en Nunspeet relatief gezien juist weinig gebruik van jeugdzorg.

Bekijk de kaart van LocalFocus: