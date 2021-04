Gemeenteraad Doetinchem roept omgevingsdienst op het matje over gifvaten

De gemeenteraad van Doetinchem wil de omgevingsdienst Achterhoek (ODA) bevragen over het falende toezicht bij de ruim 1300 vaten met giftig brandblusschuim van het bedrijf Rutgers Milieu. De omgevingsdienst was jarenlang verantwoordelijk voor de handhaving, maar signalen van milieuovertredingen leken de gemeente niet te bereiken.

“De afstand tussen de ODA en gemeente is te groot”, concludeerde Govert-Jan Pontier van de PvdA. Burgemeester Mark Boumans en wethouder Frans Langeveld moesten zich donderdagavond verantwoorden over het onderzoeksrapport van Pro Facto, waarin wordt geconcludeerd dat overheidsinstanties jarenlang tekortschoten bij controles van het inmiddels failliete milieubedrijf.

Door een mailtje van de provincie Gelderland kreeg Rutgers Milieu in 2012 min of meer een vrijbrief om meer vaten te plaatsen, dan de tien die de vergunning op dat moment toeliet. Uiteindelijk liep het op tot ruim 1300 en greep de gemeente pas in 2019 in toen een aantal vaten al lekten.

Vanuit de oppositiepartijen klonk donderdagavond felle kritiek op het handelen van milieu wethouder Frans Langeveld, die naar eigen zeggen pas in 2019 signalen kreeg van de problemen bij het milieu bedrijf. “Dat gaat er bij mij echt niet in”, zegt een verontwaardigde Ans Putman van de Partij voor Lokaal Maatwerk. Ook de SP noemt het onvoorstelbaar dat de wethouder jarenlang niet op de hoogte was van het reilen en zeilen bij Rutgers Milieu. “De mooie sier van het bedrijf, omdat er mensen werkten met een afstand tot de arbeidsmarkt was belangrijker voor de gemeente”, aldus Hans Boerwinkel.

'Raadslid gesensibiliseerd'

Daarbij trok Boerwinkel ook nog de parallel tussen deze kwestie en de landelijke toeslagenaffaire, waarin het kritische Kamerlid Pieter Omtzigt zich vastbeet. "Hier in Doetinchem is het wel gelukt om een raadslid te sensibiliseren", zegt Boerwinkel. "Karen Kamps, ex-raadslid van GroenLinks, heeft in 2019 deze kwestie op de politieke agenda gezet, maar werd uit haar eigen partij gezet."

Volgens fractievoorzitter Marcella Heerenveen en wethouder Langeveld klopt die bewering niet. "Ik ben geen wethouder die zijn fractie aan het handje heeft of iemand sensibiliseert", aldus Langeveld. Ik heb mevrouw Kamps op geen enkel moment in haar werk belemmerd."

Motie van afkeuring haalt het niet

Een motie van afkeuring richting de wethouder, gesteund door vier oppositiepartijen, haalde het niet. Volgens de coalitiepartijen is op geen enkele wijze uit het onderzoek gebleken dat de verantwoordelijkheid voor het falende toezicht alleen aan de wethouder is toe te schrijven. “Het hele systeem heeft hier gefaald”, aldus Jeroen Berends van het CDA doelende op de rol van de provincie en de ODA.

De VVD is van mening dat Rutgers Milieu primair verantwoordelijk blijft. “Daarbij denken we ook aan strafrechtelijke vervolging van de eigenaar van het milieu bedrijf”, zegt Marius Weijers. Volgens burgemeester Mark Boumans ligt de kwestie al bij de milieupolitie, maar zit het onderzoek nog in een beginfase.

Rijk en provincie wakker schudden

Het brandblusschuim werd begin dit jaar op het terrein overgepompt in vier grote silo’s. Over de definitieve verwerking en de kosten die daarmee gepaard gaan kwam donderdagavond nog steeds geen duidelijkheid. “Ik had gehoopt daar vanavond goed nieuws over te brengen, maar dat is er nog niet", aldus Boumans.

De gemeente heeft inmiddels het Rijk om een financiële bijdrage gevraagd. “We hebben nog geen indicatie of we deze ook krijgen." Ook vanuit de provincie Gelderland zijn er nog geen toezeggingen gedaan om mee te betalen. “Die moeten we echt gaan wakker schudden”, vindt Pontier van de PvdA.

Bodemsanering

Dan blijft ook de sanering van het terrein nog een grote zorg. “Daar hopen we samen met de terreineigenaar uit te komen”, zegt Boumans. “Daarbij zal een deel van de grond moeten worden afgegraven en de rest worden gezuiverd.”

Voor de zomer moet er vanuit de gemeente ook een plan van aanpak liggen om incidenten als deze in de toekomst te voorkomen. Wanneer de raad in gesprek gaat met de ODA is nog niet bekend.

