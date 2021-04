School in Lichtenvoorde nog niet af en moet al drie ton extra gaan kosten

De werkzaamheden rond het nieuwe IEKC in Lichtenvoorde zijn in volle gang. Foto: Omroep Gelderland

Het werk in en rondom een nieuwe school in Lichtenvoorde is nog in volle gang, maar er moet al 260.000 euro extra bij. De stichting van het het nieuwe IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) doet voor de opening van 'Het Gele Park' al een beroep op de 'post onvoorzien' in de begroting van de nieuwbouw, voor de uitbreiding van de buitenruimte met speeltoestellen en de inrichting van de sportzaal.

Het college van Oost Gelre heeft na een aanvankelijke aarzeling ingestemd met het verzoek. "Ik moest even dubben toen ik het voorstel kreeg, maar ben er toch in meegegaan", zegt wethouder Karel Bonsen. "In het oorspronkelijke plan ging het buiten om een summiere inrichting, maar het gebied is groter geworden. Het gebied wordt meer divers met veel extra's voor de scholieren. Het wordt een juweel op die plek."

De locatie van de nieuwe school is de voormalige Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg. De Ludgerus is gesloopt en de nieuwbouw staat er inmiddels. Werklui zijn momenteel volop bezig met onder meer het straatwerk in Het Gele Park, zoals de omgeving van het IEKC wordt genoemd.

'Achterdeurtje'

De buitenruimte wordt na schooltijd gedeeld met de buitenschoolse opvang en de speeltuinvereniging ter plekke. "Het speeltuindeel blijft van de speeltuinvereniging", zegt Bonsen, die vanuit de morrende politiek kreeg te horen dat er misbruik zou worden gemaakt van een 'achterdeurtje'. "Dit is geen achterdeurtje maar een verzoek om zinvolle extra's in te zetten, het was niet voorzien. Maar het zijn geen extra kosten of een tegenvaller", aldus de wethouder.

Bestuurder Hennie Loeffen van het IEKC, waarin regulier en speciaal onderwijs onder één dak komen, wijst erop dat het schoolbestuur al een risico neemt door zelf 1,2 miljoen euro op te nemen voor duurzaamheidsmaatregelen. Daarom wordt een beroep gedaan op de 'post onvoorzien' op de begroting. "Deze kans moeten we niet laten lopen", aldus Loeffen.

Kwaliteitsimpuls

De raadsfracties zijn, op D66 na, niet van zins zomaar overstag te gaan. "De post onvoorzien is een krediet voor het schoolbestuur, maar is niet bedoeld voor de manier waarop het geld nu wordt ingezet", zegt CDA-raadslid Walter Leemreize. "We praten er tijdens de raadsvergadering verder over."

Sommige fracties stellen Bonsen voor met een nieuw voorstel te komen. "Maar dat heeft geen meerwaarde", reageert Bonsen. "Het gaat om een kwaliteitsimpuls voor het IEKC en de tijd dringt. Na de raadsvergadering over twee weken moet het buitenterrein verder ingericht worden."