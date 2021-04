Oud gemeentehuis Wijchen krijgt tweede leven

De gemeente Wijchen heeft ambitieuze plannen. Het centrum van de Gelderse plaats krijgt de komende jaren een flinke facelift. Versoberde plekken worden opgeschoond, er liggen onder meer plannen voor een grand café en de politiek wil een nieuw evenementenplein aanleggen. In totaal kost het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer ruim 2,8 miljoen euro, maar dan heb je volgens de gemeente ook wat. “Hier wordt iedereen straks blij van”, denkt wethouder Geert Gerrits.

Officiële start

Die enorme klus begint met de sloop van het voormalige gemeentekantoor. Maar zij die het pand graag zien verdwijnen, moeten nog even geduld hebben: najaar 2022 is het pas helemaal weg. De wethouder bestempelde het donderdag wel vast als zogenaamd ‘donorgebouw’. “Oude materialen gaan we namelijk hergebruiken. Die ontmanteling verloopt in kleine stapjes.” Toch is het volgens hem een bijzondere mijlpaal. “Wat mij betreft gaat Tussen Kasteel en Wijchens Meer hiermee echt van start.”

Zo’n drie jaar geleden verliet de gemeente het oude kantoor. Vandaag de dag wordt het bewoond door een groep krakers en zit er een kunstgalerie. Die hebben volgens Gerrits ongeveer een half jaar om een nieuw plekje te zoeken.

Niet slopen, maar ‘oogsten’

Bij de goedkeuring van het centrumproject gaf de gemeenteraad aan dat alle plannen zo milieuvriendelijk mogelijk uitgevoerd moeten worden. De nadruk ligt daarbij op groene energie, maar bijvoorbeeld ook op een duurzame manier van slopen. Daarom worden materialen van oude panden hergebruikt voor nieuwe faciliteiten. “Dat noemen niet slopen, maar oogsten”, weet Ronald van Ommen, gebiedsontwikkelaar bij Ter Steege. “Dat zorgt voor een flinke CO2-reductie.”

Momenteel is zijn bouwbedrijf bezig met de inventarisatie van materialen die hergebruikt kunnen worden. De schatting is dat 75 procent van het voormalige gemeentehuis een tweede leven krijgt. “Kabels, deuren, maar bijvoorbeeld ook bakstenen kunnen we hergebruiken. Dit is echt de toekomst van bouwen."