Mountainbikeroute aangepast vanwege zeldzame kever

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) had geklaagd over de mountainbike route die net vorig jaar was geopend. Een groot deel van de Nijmeegse gemeenteraad gaf ze eind vorig jaar gelijk.

'Niet over nagedacht'

Door een aantrekkelijke en afwisselende mountainbike route aan te leggen door het Rijk van Nijmegen zouden gebruikers van het bos zoveel mogelijk gescheiden worden. Ook zou er op die manier rust en ruimte ontstaan voor de natuur in overige gebieden.

Maar volgens Jaap Dirkmaat (VNC) is er niet goed over nagedacht. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de route precies door het leefgebied loopt van het vliegend hert. “Ja, dat kan niet. Dan word ik echt kwaad.”

Vliegend hert Foto: OG

Het gaat om het deel van de route dat loopt in het bos van Westermeerwijk. Het bos Westermeerwijk is eigendom van gemeente Nijmegen, maar ligt op grondgebied van gemeente Berg en Dal. De mountainbikeroute ligt waarschijnlijk te dicht langs een mogelijke broedboom waar het vliegend hert is waargenomen.

Nader onderzoek

De provincie heeft dit onderzocht en wil nu ook nader onderzoek laten uitvoeren naar de beschermde diersoorten in het hele bosgebied in het Rijk van Nijmegen. De mountainbikeroute wordt daarom op de locatie waar het vliegend hert mogelijk kan voorkomen aangepast tussen 1 mei en 1 september. De recreanten blijven zo voldoende uit de buurt van de broedboom. De route kan hierdoor toch behouden blijven en het vliegend hert wordt hierdoor ontzien. Deze aanpassing is gedaan in overleg met de provincie.

Het natuuronderzoek wordt deze zomer uitgevoerd. Daaruit volgen de vervolgstappen.

In de mountainbikewereld werd aanvankelijk met ontsteltenis gereageerd op alle commotie rondom de net aangelegde routes. Vooral omdat tegenstanders zeiden dat die routes weer afgebroken moeten worden. Alex Peters van het Mountainbikeroute Netwerk liet eerder weten het er niet bij te laten zitten en de routes waar zo hard voor is gewerkt (300 vrijwilligers, 5000 uren) niet zomaar te zullen opgegeven.

Maar dezelfde vrijwilligers die eerder de routes hebben aangelegd gaan aanstaande week helpen bij het verleggen van een deel van die routes.