Op het dak van Piet zijn vijf ooievaars geboren: 'Geweldig'

Het gaat goed met de pasgeboren ooievaars in Herwijnen. Afgelopen weekend werden in het nest op het dak van de woning van Piet van Andel vijf ooievaarsjongen geboren. De regen van donderdag komt precies op het goede moment, vertelt Piet. Hierdoor is er meer voedsel voor de jongen. Rond het huis van Piet en zijn vrouw Magda hebben maar liefst vijf ooievaarskoppels een nest gebouwd. "Soms moet het slaapkamerraam even dicht, vanwege het geklepper van de vogels."

Op de ooievaarscam van natuurplatform BuitenGewoon is het wel en wee van de ooievaars op het dak van Piet 24 uur per dag te volgen. Na deze goede tijden volgen ook een aantal slechte dagen, verwacht een realistische Van Andel.

Niet alle jongen worden groot

"Ik heb nog nooit meegemaakt dat vijf jongen op een nest allemaal volwassen worden", vertelt Piet. "We verwachten dat er toch wel een of twee zullen uitstappen." Het belangrijkste is dat er voor alle jongen voldoende voedsel is. En daarbij helpt de regen. Jonge ooievaars krijgen veel wormen gevoerd en die komen nu meer naar de oppervlakte. Ook grote insecten, larven, kikkers en muizen staan op het kindermenu van ooievaars.

Met het groeien van de jongen worden ook de prooien groter. Na ongeveer drie weken kunnen de jongen op hun poten staan en beginnen de eerste vliegoefeningen. Als ze zo'n 2,5 maand oud zijn, verlaten ze voor het eerst het nest. De nacht brengen de jonge ooievaars dan nog wel door op het nest.

Geen ooievaars maar eenden in opvang

Piet van Andel is ook een van de drijvende krachten achter de ooievaarsopvang in Herwijnen. Op dit moment zitten er nog geen hulpbehoevende ooievaars in de opvang. Dat wil niet zeggen dat er geen vogels geholpen worden. Onder de warmtelamp in de keuken van Piet en Magda zit een groepje eendenkuikens. Ook die konden een beetje extra steun goed gebruiken. Inmiddels gaat het weer veel beter met de eendjes en is het wachten op de eerste hulpbehoevende ooievaars van het seizoen.

