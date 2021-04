Optie voor huisvestingslocatie bij DocksNLD

"We verwachten dat de uitbreiding van het euregionale bedrijventerrein gepaard zal gaan met een toename van het aantal arbeidsmigranten", laat een woordvoerder van Montferland weten. De gemeente wil deze groep op een adequate manier kunnen huisvesten, daarom wordt bij de planvorming de optie opengelaten voor een huisvestingslocatie in of nabij het bedrijventerrein DocksNLD-2. "Er is nog niets concreet, anders dan dat wij bij de verdere planuitwerking hiermee rekening willen houden." Het bedrijventerrein bij 's-Heerenberg wordt volgens wethouder Walter Gerritsen uitgebreid met ongeveer veertig hectare: "Dan praten we over 1600 arbeidsplaatsen." De gemeenteraad heeft ingestemd met de Wet voorkeursrecht gemeenten en daarmee kan Montferland beginnen met het uitwerken van een bestemmingsplan.



Montferland werkt bij het huisvesten van arbeidsmigranten samen met de regio Arnhem Nijmegen en de subregio de Liemers. In de Liemers wordt een toename van 1100 tot 4100 arbeidsmigranten tot 2030 geschat. De woordvoerder geeft aan dat Montferland een opgave van vierhonderd tot 1400 woonplekken verwacht: "Maar een volledig beeld, zeker op gemeenteniveau, is er niet." Hoe groot de potentiële huisvestingslocatie bij DocksNLD-2 moet worden is volgens Montferland niet bekend: "De maximale omvang dient afgestemd te zijn op onder andere de omvang en ligging van het gebouw."





