Waterkwaliteit Zandenplas toch wel in orde

De waterkwaliteit in de Zandenplas is in orde. Dat laat Leisurelands weten aan de redactie van RTV Nunspeet. Aan het begin van de week kwam het bericht naar buiten dat de waterkwaliteit niet in orde was en zijn er dode vissen aangetroffen.

Uit onderzoek is gebleken dat de vissen dood gingen door een tekort aan voedsel voor de vissen. De dode vissen die in de Zandenplas liggen worden nu dagelijks opgeruimd. De verwachting is dat het snel minder gaat worden.

Leisurelands zegt dat de mensen nog steeds de Zandenplas kunnen bezoeken. Zwemmen is niet verboden, maar is er een dringend advies om dit niet te gaan doen. Mochten mensen of dieren wel het water in gaan, is er kans op maag- en darmklachten.

Hoelang dit advies blijf gelden, is nog niet bekend en afhankelijk van het moment dat de vissterfte vermindert. Voor nu wordt het negatieve zwemadvies dat de provincie Gelderland ingesteld heeft gehandhaafd. Hierbij willen Leisurelands, Provincie Gelderland en Waterschap Veluwe niet over één nacht ijs gaan. Ook gaan ze samen kijken hoe ze dit in de toekomst kunnen voorkomen.