Stemmen op de eerste Achterhoekse top-10

"Er is zoveel mooie muziek in de Achterhoek, daar gaan wij een hitlijst van maken", aldus Pascal Reulink, die samen met zijn vrienden Yannick Salemink en Tom Driesen Achterhoeks Vinyl bedacht heeft. "Mensen kunnen tot en met 30 april stemmen op hun favoriete muziek en van die stemmen maken we een top tien." De oplage van de vinylplaten met een Achterhoeks groene kleur is gelimiteerd tot maximaal vijfhonderd stuks. "Op is op", zegt de initiatiefnemer. "Maar als er genoeg vraag naar is komt de hitlijst ook op een zwarte plaat." De standaard zwarte lp is, anders dan de Achterhoeks groene, geen limited editon. Op de platen komt de Achterhoekse hitlijst. Iedereen mag op zijn favoriete nummers stemmen, maar de stemlijstjes moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen: "We hebben twee grote eisen, de artiest of band moet uit de Achterhoek komen", aldus Reulink. "En alle muziek moet in het Achterhoeks dialect gezongen zijn."



Dj Alard Ross draait in zijn programma van mojn tot goedgoan op OptimaalFM iedere zaterdag muziek in het dialect en hoopt de groene lp te bemachtigen: "Ik ben een vinylliefhebber", laat de dj weten. "En deze is in de Achterhoekse kleuren en heeft Achterhoekse muziek, dat vind ik mooi." De dj vult zelf geen lijstje in, om zo geen verwachtingen te hebben van de lp "Ik hoop wel dat De Beusels een plekje krijgen, die gun ik het van harte." Of die band erop komt te staan weet initiatiefnemer Reulink nog niet, wel ziet hij dat ook kleinere artiesten veel stemmen binnenhalen. "Er zitten verrassingen tussen", laat de initiatiefnemer weten. "En ik denk dat er ook wel verrassingen op de plaat gaan komen."