Werk aan Rijksweg Malden gaat langer duren

In de brief van de provincie staat dat een en ander het gevolg is van de nieuwe drainagebuizen die langs de weg liggen. “De nieuwe buizen vragen meer onderhoud dan vooraf ingeschat”, zo staat er te lezen. “Daarom passen we de drainagebuizen aan, zodat ze minder onderhoud nodig hebben.”

Maldenaar: "Zonde van tijd en geld"

Volgens René Ligtenberg gaat de provincie “bijna alles opnieuw doen." "Zonde van de tijd en zonde van het geld”, vindt de Maldenaar. Dat is volgens een woordvoerder van de provincie geenszins het geval. Zij zegt dat het groot onderhoud aan de Rijksweg oorspronkelijk gepland stond voor 2018. “Vlak voor onze aanbesteding destijds, kwam de gemeente Heumen met het verzoek om in ons werk ook de gemeentelijke riolering en de hemelwateroverlast aan te pakken”, aldus de woordvoerder die toevoegt dat daardoor het werk pas eind 2019 is gestart.

De woordvoerder legt uit dat de provincie samen met de gemeente Heumen heeft gezocht naar een drainagesysteem waarmee de wateroverlast bij hevige regenval opgevangen wordt. Dat systeem moet het hemelwater infiltreren in de bodem, in plaats van het af te voeren naar de zuivering, zo legt ze uit. De woordvoerder vervolgt: “Met dergelijke systemen is nog weinig ervaring. En langs een drukke weg in de bebouwde kom willen we dat het systeem blijft functioneren met minimale inspanning en overlast voor de omgeving.”

Tijd genomen voor goede oplossing

Daarom hebben de provincie en de gemeente Heumen de tijd genomen om te zoeken naar een onderhoudsvriendelijke uitvoering. "Dat heeft wat langer geduurd, maar daardoor kunnen we het reguliere onderhoud met zo min mogelijk overlast voor het verkeer en voor de omwonenden uitvoeren."

In de brief van de provincie staat ook dat de nieuw geplaatste verkeerslichten ter hoogte van de Kloosterstraat nog niet optimaal werken. Projectleider Albert Joosse schrijft: “Voor een optimale werking moeten we de detectielussen op een andere plek leggen. Daarnaast willen we betere oversteekplaatsen maken voor voetgangers en de bushaltes bij deze kruising toegankelijker maken voor minder validen. Daarom plaatsen we zogenaamde geleidelijnen en we passen de belijning aan.”

Provincie woordvoerder: " nog wat fine tunen"

Volgens de woordvoerder van de provincie is er niet te laat nagedacht over die toegankelijkheid. “Die is al goed, maar kan nog wat worden verbeterd en daarvoor hebben we nu de gelegenheid.” En wat betreft het verleggen van de detectielussen zegt zij: “Nu het kruispunt een aantal maanden functioneert, zien we dat we nog wat kunnen finetunen.”

Een en ander zorgt volgens de provincie niet meer extra kosten zo zegt de woordvoerder. “De totale begroting voor dit project bedraagt zo’n € 3,9 mln. De aanbesteding viel voordelig voor ons uit, waardoor we nu de ruimte hebben om deze aanpassingen binnen de begroting te kunnen uitvoeren.”

Pas volgend jaar groen

Maar de bewoners blijven dus nog een jaar extra verstoken van groen voor de deur, want zo staat in de brief: “Het inzaaien van de bermen en het planten van de bloembollen doen we in het najaar. Zo zorgen we ervoor dat de planten zoveel mogelijk kans op overleven hebben.”

Foto: Omroep Gelderland

Zie ook: Verhoudingen op scherp om drukke Rijksweg in Malden