De Graafschap compleet en strijdbaar naar Leeuwarden voor topper tegen Cambuur

Alles moet dus meezitten om komend weekend het heilige doel van dit seizoen al te bereiken. De Graafschap heeft voor promotie nog drie speelronden de tijd. De voorsprong is riant. Zes punten is de marge op zowel Almere als Go Ahead. Almere treft vrijdag Jong Ajax en de club uit Deventer speelt zondag pas tegen Helmond Sport.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Maar eerst zal De Graafschap zelf moeten winnen van de koploper in Leeuwarden. Cambuur, gecoached door voormalig Graafschap trainer Henk de Jong, is dit seizoen met afstand de best voetballende ploeg van de eerste divisie. De titel is al binnen, maar ook de nummer twee mag rechtstreeks de eredivisie in. Eerder dit seizoen won Cambuur in Doetinchem met 2-0.

Keuzes

De selectie van Mike Snoei is compleet. Zonder blessures en schorsingen reist de Achterhoekse trots af naar Friesland om de volgende stap naar het hoogste niveau te zetten. "Iedereen is fit, het is bijna onvoorstelbaar", zegt Snoei. "Ik zal inderdaad weer bepaalde keuzes moeten maken, maar dat vind ik ook leuk. En het hoort bij De Graafschap. Iedereen wil erbij zijn. Ook een jongen als Clint Leemans wil nog zo graag laten zien wat hij kan, maar dat gaat misschien ook nog wel gebeuren. Kijk naar Opoku, die zich toch weer in het elftal heeft gespeeld."

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Lieftink, Verbeek, Schuurman; Opoku van Van Mieghem.