George verliest rechtszaak over nieuwe rolstoel

Rolstoeler George Dragt heeft zijn strijd met de gemeente Nijmegen verloren. Hij was naar de rechter gestapt, omdat de nieuwe rolstoel die de gemeente Nijmegen hem wil geven een veel kleinere accu heeft dan George nu heeft. Daardoor kan niet meer de ritten maken die hij graag wil. Maar de rechter geeft Nijmegen gelijk. George wil nu via crowdfunding alsnog genoeg geld bij elkaar krijgen voor de door hem gewenste rolstoel.

De huidige rolstoel van George is nodig aan vervanging toe. Het onderhoudscontract is intussen al verlopen. Dat komt doordat de gemeente zo lang heeft gedaan over de behandeling van Dragts bezwaar tegen het aanbod voor een vervangende rolstoel.

Rolstoel te hoog

Die nieuwe rolstoel moet lager kunnen dan het huidige model, zodat George makkelijker met zijn voeten bij de grond kan. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het eten. Omdat George zijn hand niet naar zijn mond kan brengen, buigt hij voorover zodat zijn mond naar zijn hand komt. Om weer overeind te komen zet hij zich af met zijn voeten. Maar eigenlijk is zijn huidige rolstoel daarvoor te hoog. Daarom is de zitting vervangen door een dunner exemplaar. Maar daardoor krijgt George weer last van doorligplekken.

De rolstoel die de gemeente wil verstrekken, heeft wel een kleinere accu dan het huidige exemplaar. Daardoor kan George naar eigen zeggen zo’n 25 procent minder ver komen met zijn rolstoel, terwijl hij er zo graag op uit gaat in bijvoorbeeld de Ooijpolder. Hij voelt zich ernstig beperkt als hij een rolstoel met een kleinere accu krijgt. Volgens George komt hij dan al halverwege de dag met een lege accu te zitten. Er is wel een variant die even laag kan en wel een grotere accu heeft, maar die zit niet in het standaardpakket van de gemeente.

Bij een kennis van George week de gemeente Nijmegen wél af van het standaardpakket, zij heeft de rolstoel die George ook zo graag zou willen. Maar volgens de rechter zijn die zaken onvergelijkbaar. "We weten niets van die zaak", aldus de rechter.

Crowdfunding

Volgens de gemeente kan George met de nieuwe rolstoel – met kleinere accu – prima uit de voeten aangezien hij in Nijmegen Oost woont, vlakbij locaties waar George graag naartoe gaat. Zo is het vanuit zijn huis naar de Ooijpolder maar een kilometer, zo stelde de advocaat van de gemeente. Maar volgens George werd een en ander te rooskleurig voorgesteld. "Dan ben ik pas aan het begin van de Ooijpolder, terwijl ik juist wil genieten van de natuur."

George wil nu het Persoonsgebonden Budget van de gemeente van 18.500 euro accepteren, zodat hij zelf de gewenste rolstoel kan uitkiezen. Daarvoor moet hij echter nog zo’n 7000, 8000 euro bijleggen en dat heeft hij niet. Daarom wil hij een crowdfundingactie opzetten om het bedrag bij elkaar te krijgen.

