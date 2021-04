Wasbeer mocht afgeschoten worden: ze moeten verdwijnen, hoe maakt niet uit

De provincie volgde simpelweg het protocol, tot teleurstelling van de Partij voor de Dieren. Fractievoorzitter Luuk van der Veer zegt dat de partij al iemand van Stichting AAP had uitgenodigd om te laten zien hoe wasberen daar opgevangen worden. "Maar de provincie wil, naar Europees beleid, de populaties niet laten groeien", zegt Van der Veer. "Ze horen hier niet thuis, is het argument. Maar ja, in Duitsland zijn er al zó veel: die instroom blijf je houden."

Andere oplossingen

Van der Veer zegt dat andere oplossingen gewoon voor handen zijn. "Je kunt de wasbeer bijvoorbeeld net zo behandelen als zwerfkatten: vang ze en steriliseer ze, en zet ze daarna weer uit. Of zet ze in een opvang. Maar de gedeputeerde heeft de opvatting dat we dat dan zelf maar moeten betalen met een crowdfundactie."

Jaap Mulder.

Roofdierspecialist Jaap Mulder. Foto: Omroep Gelderland

'Afschieten heeft geen zin'

Roofdierspecialist Jaap Mulder zegt dat hij de meerwaarde niet ziet van het afschieten van wasberen. Hij zette al eerder zijn vraagtekens bij het beleid van de provincie Gelderland. Enkele jaren geleden zei Mulder dat de bestrijding van de wasbeer een hopeloze zaak is - en zo staat hij er nog steeds in.

"Het heeft geen zin de wasberen te vangen en af te schieten", aldus Mulder. "Ze zullen uiteindelijk met zoveel zijn, dat ze onderdeel worden van onze fauna. Dat is in Duitsland ook al het geval. En daar heeft niemand de illusie dat je de wasbeer uit kunt roeien door ze te bestrijden", zegt hij. Bestrijd de wasbeer vooral niet, is Mulders pleidooi. "Ze met rust laten is verstandiger. Ecologisch gezien heeft de aanwezigheid van de wasbeer heel weinig effect op de natuur."

Wel degelijk effecten

Wilfred Reinhold, voorzitter van het Platform Invasieve Exoten, staat daar anders in. "Op dit moment zijn er weinig wasberen in Nederland en is het effect op de natuur gering, ja. Maar in andere landen, waar het aantal wasberen groter is, zie je die effecten absoluut. De wasbeer staat op de lijst van schadelijke invasieve exoten die moeten worden verwijderd. Daar zijn redenen voor", stipt hij aan.

De wasbeer laten zitten waar 'ie zit is echt geen optie

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zegt dat invasieve exoten schade toebrengen aan de biodiversiteit en/of ecosysteemdiensten. Ze kunnen ook nadelige gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid, veiligheid of de economie. Reinhold onderstreept dat. "De wasbeer laten zitten waar 'ie zit is echt geen optie. Je kunt het zielig vinden om ze af te schieten, dat begrijp ik, maar dan moet je zelf voor een diervriendelijke oplossing zorgen. Regel dan maar met crowdfunding een wasberenbos. Maar niet van belastinggeld. Zorg dat je ze steriliseert en binnen de omheining houdt, en dat de dieren eten krijgen. Dan kan het ook."

Wilfred Reinhold.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het Platform Invasieve Exoten. Foto: YouTube

Schade aan fauna

Volgens de voorzitter van het Platform Invasieve Exoten richt de wasbeer daadwerkelijk schade aan. "Het is echt onwenselijk dat ze onderdeel worden van de Nederlandse fauna. Dat zou funest zijn voor veel vogelsoorten. Wasberen eten eieren en jonge kuikens van vogels. Als ze door weilanden lopen, halen ze zo een gruttonest leeg."

De provincievergadering die voor volgende maand stond ingepland over de wasbeer, gaat gewoon door. Fractievoorzitter Luuk van der Veer van de Partij voor de Dieren had gehoopt dat de gedeputeerde het agendaverzoek van zijn partij had afgewacht. "Helaas hebben ze daar niet aan voldaan. Ik vond het heel treurig dat gisteren het bericht kwam dat de wasberen al zijn afgeschoten. Afschuwelijk om te horen."

