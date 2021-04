Sifan Hassan kiest voor FBK Games in aanloop naar Spelen. Foto: Global Sports Communication

De Arnhemse atlete Sifan Hassan doet op zondag 6 juni mee aan de FBK Games in Hengelo. Ze loopt de 10.000 meter. Op die afstand en op de 1500 meter is ze regerend wereldkampioene.

Voor haar is Hengelo de ideale voorbereiding op de Olympische Spelen, deze zomer in Tokio. "Ik wil bij de FBK Games een snelle 10.000 meter lopen", vertelt de 28-jarige Hassan. "Hengelo heeft een traditie van snelle lange afstanden en dat past helemaal in mijn schema richting Tokio."

In de geschiedenis van Hengelo werden al vijf wereldrecords verbroken op de 5000, 10.000 meter of twee mijl.

Meeting director Ellen van Langen is verguld met de komst van Hassan. "Met Sifan hebben we nu zowel bij de mannen als bij de vrouwen de nummer 1 van de wereld aan de start in Hengelo." Zowel Armand Duplantis als Sifan Hassan staan al ruim een jaar bovenaan de World Ranking van de internationale atletiekfederatie.

"Sifan dankt deze hoogst haalbare positie natuurlijk aan haar nooit eerder vertoonde dubbel op de wereldkampioenschappen van 1500 en 10.000 meter, maar ook op haar andere disciplines zoals de 5000 meter weet ze keer op keer te excelleren. Ik ben blij dat de FBK Games in Hengelo zo perfect past voor Sifan op weg naar Tokio", stelt olympisch kampioene Van Langen.

Internationale topatletiekwedstrijd

De FBK Games is de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland en maakt deel uit van de World Athletics Continental Tour Gold, een wedstrijdencyclus van veertien wedstrijden in elf landen.