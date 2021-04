Miljoenen klompen in de opslag door corona: 'Ik heb mensen moeten ontslaan'

"Daarom moest ik een aantal mensen ontslaan. Ik hoop dat ik de huidige medewerkers hier kan houden."

Ook werkt de fabriek samen met mensen in China. "Daar zijn zo'n zestig medewerkers bezig met het afwerken, het versieren, decoreren en inpakken van de klompen", legt Nijhuis uit. Volgens hem duurt het nog wel even voordat de verkoop stijgt. De klompenfabriek verkoopt de klompen vooral aan de buitenlandse toerist die door corona weg blijft.

'Over een jaar komt de buitenlandse toerist weer'

Nijhuis verwacht dat het toerisme over een half jaar of misschien zelfs wel een jaar pas weer op gang komt. Dan komt volgens hem de buitenlandse toerist wél weer naar Nederland. "Tot die tijd moeten we het hier uitzitten", zegt klompenmaker Luc Schilderink. Maar het wordt voor de fabriek lastig omdat de opslag nu nagenoeg vol ligt.

Andere koers

Innoveren, dat is een andere lijn die de directie van de fabriek nu inzet, legt Nijhuis uit. "We zijn bezig met deze reuze houten tulp, 1 meter 80, met standaard", vertelt hij terwijl hij de tulp laat zien in zijn bomvolle opslag. Medewerkers laten op een showtafel nog meer nieuwe producten zien. Van kleine speelgoedachtige houten vogels tot houten gadgets met een Achterhoekse vlag erop.

Blijft de eeuwenoude klomp uit Beltrum?

Met al die nieuwe producten vraag je je af of de houten klomp nog toekomst heeft. "Ja hoor, de klomp is er niet voor niets nog steeds. Misschien wel oubollig maar de klomp is in de winter warm, in de zomer koel. De klomp is er niet voor niets al eeuwen. Ook dat blijft", stelt Nijhuis.

"De draagklomp verkoop je nog aan mensen die ze graag aantrekken in de tuin", vertelt hij. Ondertussen zoekt hij met spoed een goede exportmanager om zijn klompen en tulpen in het buitenland te krijgen. Of de klompenfabriek het nog één jaar gaat redden zonder verkoop aan de buitenlandse toerist, het blijft afwachten.

Reisbeperking mogelijk eraf na de zomer

Toerismebureau Veluwe Arnhem Nijmegen hoopt, afhankelijk van de coronavaccinaties, na de zomer de toerist uit het buitenland al te ontvangen. Maar deze zomer nog niet, verwacht de woordvoerder.

"Onze overheid roept deze zomer mensen op in eigen land vakantie te vieren. Maar ook in Duitsland en België gelden nog reisbeperkingen door covid-19." Vanwege de pandemie zijn er wereldwijd beperkingen om verspreiding van corona tegen te gaan.

Verslaggever Vera Eisink ging langs bij de klompenfabriek in Beltrum: