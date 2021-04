Gerrie Rozendal neemt afscheid

Rozendal HomeElectro in Heerde bestaat dit jaar 60 jaar. Reden genoeg voor een feestje, zo lijkt. “Dat is nog even afhankelijk van alle coronamaatregelen”, aldus eigenaar Bert Rozendal. Daaraan voorafgaand is er nog wel een ander nieuwswaardig onderwerp te melden. Gerrie Rozendal stopt bij het bedrijf. Ze vertelt: “Zaterdag 1 mei is mijn laatste dag hier.”

Het familiebedrijf met authentieke roots is ooit opgebouwd door Hennie en Marie Rozendal; de ouders van Bert en Gerrie. “Ze hebben het bedrijf in 1961 opgericht. Onze vader heeft er voor gezorgd dat de winkel regionaal bekend raakte door klantvriendelijkheid en service.”

Begin negentiger jaren zijn Bert en Gerrie bij het bedrijf ingekomen. Toen Hennie Rozendal in 2001 65 jaar werd, hebben broer en zus de winkel overgenomen. “Pa en ma gingen het rustiger aan doen. We zijn letterlijk in deze winkel opgegroeid. We wilden dus niets liever dan hier samen mee door gaan.”

Rozendal HomeElectro is al jaren lang een begrip in Heerde en omstreken. Hoe dat komt? “Onze uitgebreide voorlichting wordt zeer gewaardeerd. Daarbij combineren we die eerder genoemde specialistische kennis met een gemoedelijke sfeer.”

Corona

Naast de diversiteit van het werk (‘geen dag is hetzelfde’) zien Gerrie en Bert het als morele plicht om dagelijks vol passie en energie alles te geven voor dit welbekende bedrijf aan de Zwolseweg 7. Helemaal sinds vorig jaar. Die coronacrisis heeft velen in het dorp Heerde intens getroffen. Ook bij Bert en Gerrie bleef familiair leed niet bespaard. “Onze vader Hennie zat weliswaar al in woonzorgcentrum Brinkhoven. Hij leed aan dementie. Maar daar is hij helaas ook overleden aan corona. Hij is vijf weken ziek geweest. Dat heeft toch ook gemaakt dat we sindsdien nog een stapje meer zetten om er voor te zorgen dat deze crisis ons er niet onder krijgt.”

Die weinige dagelijkse winkelbezoekjes op afspraak lijken misschien niet genoeg te zijn, als je een drukke winkel gewend bent. Toch denkt men daar bij Rozendal HomeElectro anders over. “We zien dat onze klanten ons ook in deze moeilijke periode heel erg steunen. Je zou kunnen zeggen dat dit komt door wat we in zestig jaar opgebouwd hebben. We hopen ook echt dat dit zo is. De regio rondom Heerde kent ons als harde werkers met kennis van zaken, zo blijkt uit de opdrachten die er in deze periode nog altijd blijven binnenkomen.”

Zeeland

En nu is er ook nog een ander nieuwswaardig aspect te melden. Gerrie gaat stoppen. “Ik verhuis naar Zeeland, want daar woont mijn vriend. Ik ben 60 jaar geworden en wil nog lekker met hem gaan genieten. Ik had misschien wel een uitgebreide receptie willen geven, maar het is niet anders. Corona zorgt er voor dat we heel erg op moeten passen. Ik ben niettemin tevreden over de manier waarop ik nu weg ga en kan met een goed gevoel afscheid nemen. Op zaterdag 1 mei ben ik hier voor het laatst aan het werk.” Natuurlijk verdwijnt Gerrie niet helemaal uit beeld. Klanten en Heerdenaren zullen haar uiteraard nog regelmatig zien in Heerde. “Op de achtergrond blijf ik altijd betrokken bij de winkel.”