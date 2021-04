Komst warmtestation ook 'verrassing' voor Nijmeegse college zelf

Het Nijmeegse college is overvallen door de komst van het Warmte Overdracht Station (WOS) naar de wijk Tolhuis. Dat zei wethouder Harriët Tiemens woensdagavond tegen Stadspartij Nijmegen die hierover vragen stelde. De bewoners van de 22e straat in Tolhuis kregen onlangs een brief, waarin ze plotseling werd meegedeeld dat volgende maand een gebouw van drie meter hoog voor hun deur komt. Volgens wethouder Tiemens is dat 'niet zoals het had gemoeten'.

Het gebouw is nodig voor de aansluiting van nieuwbouwwijk Hof van Nijmegen op het warmtenet dat in de toekomst wordt uitgebreid naar Dukenburg.

Volgens wethouder Tiemens is er door de aannemer Klok een vergunning aangevraagd bij de omgevingsdienst Nijmegen en is die vergunning ook verleend. Vervolgens kregen de bewoners dat besluit te horen.

Formeel wel goed, volgens wethouder Tiemens maar dus niet zoals het had gemoeten. De wethouder: "Die brief viel nogal koud op de mat bij die bewoners en ook bij ons als college viel die als een verrassing op het bureau."

Raadsleden zijn bezorgd dat het toch al niet zo grote draagvlak voor de energietransitie er niet groter op wordt door dit soort gebeurtenissen. De bewoners van de 22e straat vragen zich waarom het Warmte Overdracht Station niet in de nieuwbouwwijk zelf kan komen in plaats van bij hun voor de deur. Maar die plek is volgens wethouder Tiemens nodig, omdat die zo dicht mogelijk bij de transportleiding zit.

Haast

Haast is er ook geboden volgens de wethouder, omdat de nieuwbouwwoningen dit najaar al opgeleverd worden en het Warmte Overdracht Station er is in afwachting van het grote warmtenet, dat verder uitgerold moet worden.

Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU) begrijpt niet dat er nu al voorzieningen worden getroffen voor de uitrol van een warmtenet, terwijl de gemeenteraad daar nog goedkeuring voor moet geven. Maar volgens wethouder Tiemens is heel gebruikelijk alvast voorzieningen te treffen op 'wat je denkt dat er gaat gebeuren'.

De wethouder wil graag in gesprek met de bewoners. "Dat is wel het minste dat we kunnen doen", zei ze woensdagavond tegen de raad. Toch betwijfelt ze of dat er toe leidt dat het Warmte Station op een andere plek komt.

Zie ook: 'Er komt een warmtestation voor uw deur', bewoners schrikken zich rot