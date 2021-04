Meer aandacht voor Romeins verleden in Nijmeegse nieuwbouwwijk

Bij de bouw van de Nijmeegse wijk Waalfront komt meer oog voor de visualisatie van het Romeinse verleden in dat gebied. De projectontwikkelaar krijgt duidelijke kaders mee om te verwijzen naar het Romeinse verleden, zowel in de openbare ruimte als in de huizen en gebouwen. Op de plek van het Waalfront hebben de Romeinen Ulpia Noviomagus gesticht, de eerste stad op het Nederlandse grondgebied.

De roep om extra aandacht voor het Romeinse verleden kwam vooral van Rosalie Thomassen van Stadspartij Nijmegen. Volgens haar zijn er te veel plekken in Nijmegen waarbij op een onduidelijke manier verwezen wordt naar de rijke Romeinse geschiedenis.

'Flinterdun mes door kunstwerk'

Met de bouw van het Waalfront moet dat anders volgens Thomassen. Te meer omdat op de plek waar de woningen komen de resten zijn gevonden van een immens Romeins badhuis. Hoewel Thomassen begrijpt dat dit badhuis niet nagebouwd kan worden, vindt zij toch dat daar op een duidelijke wijze naar verwezen moet worden en dat miste zij nog in de huidige plannen van de gemeente.

Daarnaast diende Thomassen een motie in om voorzichtig te zijn met het verstoren van de grond aangezien daarin een rijkdom aan archeologische schatten ligt. Het raadslid was er toevallig achter gekomen dat het waterschap een waterkering in het gebied gaat aanbrengen, dwars door de grond met archeologische vindplaatsen.

Rosalie Thomassen: “We hebben het hier niet over palen, in feite speldenprikken in een Rembrandt. Nee, een wand en dus meer een flinterdun mes dat we door een nog onontdekt kunstwerk trekken.”

'Bij te strenge norm is bouwen onmogelijk'

Thomassen pleitte daarom voor een nog strengere norm dan de 'tweeprocent-regel', die stelt dat maximaal twee procent van de grond verstoord mag worden door het slaan van heipalen en dergelijke. Maar volgens wethouder Vergunst betekent een strengere norm simpelweg dat er niet gebouwd zou kunnen worden en daarvoor zijn de duizend woningen (waarvan veertig procent in het goedkope segment) te belangrijk voor de Nijmeegse krappe woningmarkt. Het voorstel werd afgewezen.

Ook een voorstel van de VVD om de verkeersplannen nog eens tegen het licht te houden werd afgewezen. De VVD voorziet problemen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid als de Weurtseweg wordt afgewaardeerd als toegangsroute. Maar wethouder Vergunst wees erop dat de raad al eerder akkoord is gegaan met de nieuwe verkeersplannen in dit gebied. Daarom stemde de VVD uiteindelijk wel in met de plannen voor het Waalfront, want de plannen op zich zijn prima, zo zei Maarten Bakker (VVD) woensdagvond. Maar hij wilde wel laten optekenen dat er wat de VVD betreft wel degelijk verkeersproblemen te verwachten zijn.