Burgemeester Arnhem tevreden over handhaving na koningsdagincidenten

Tijdens Koningsdag waren er in Arnhem meerdere incidenten op verschillende plekken. Een demonstratie op de Markt trok veel meer bezoekers dan afgesproken, voetbalhooligans wilden de stad bezoeken om te knokken met de harde kern van Vitesse en het Sonsbeekpark moest worden ontruimd omdat feestvierders lak hadden aan de coronaregels. Wel is burgemeester Ahmed Marcouch zeer tevreden over de handhaving.

De noodverordening die hij afkondigde was nodig vanwege de informatie die hij had dat mogelijk supporters van FC Twente en NEC naar Arnhem wilden komen, legt Marcouch uit. Een confrontatie met de harde kern van Vitesse bleef uit. Onder meer omdat er verschillende supporters op het station en wegen rond de stad zijn tegengehouden en teruggestuurd, vertelt de burgemeester. "Het was noodzakelijk om die groepen, die op geweld uit waren, te weren en geen toegang tot de stad te verlenen."

'Betreur schenden afspraken'

De demonstratie van Nederland in Verzet, gericht tegen het kabinet en de coronamaatregelen, verliep zonder grote geweldsincidenten, zag Marcouch. Wel is hij ontevreden dat er veel meer demonstranten op af kwamen dan met de organisatie was afgesproken. Daarover gaat hij met hen in gesprek. "Ik betreur het dat de meeste mensen zich daar niet aan de anderhalvemetermaatregel hielden." Bij een volgend verzoek van deze organisatie zullen die ervaringen wel meegenomen worden in de afweging om een demonstratie toe te laten, benadrukt de burgemeester.

In 'het belang van de openbare orde en veiligheid' is ervoor gekozen om niet tijdens de demonstratie in te grijpen, licht Marcouch toe. "Dat kan dan weer tot allerlei geweldsescalaties leiden. Dus kozen we ervoor de demonstratie op een vredige manier te laten verlopen: dat is goed gegaan."

'Kiezen voor minst kwade'

Evenementen zijn verboden in coronatijd, maar demonstraties zijn een grondrecht, weet de burgervader. "Dan probeer je afspraken te maken over naleving van de coronamaatregelen. Maar als je duizenden mensen op dat plein hebt dan moet je kiezen: die anderhalve meter handhaven waarbij je weet dat er in die massa over en weer geweld kan ontstaan? Het is kiezen voor het minst kwade en dat is toch om het op een goede manier te begeleiden zodat mensen kunnen demonsteren en gecontroleerd de stad uitgaan."

Feest in Sonsbeekpark

In het Sonsbeekpark waren ruim duizend mensen, weet Marcouch. "Tientallen daarvan misdroegen zich met te veel drank op. Die waren lastig voor omstanders, maar ook voor de handhavers en politiemensen. Na vele waarschuwingen wilden zij niet vertrekken en gebruikten geweld richting de politie: onacceptabel. Er zijn vervolgens aanhoudingen verricht en ik hoop dat de politie de anderen ook opspoort."

Het 'feestje' dat in Sonsbeek gevierd werd, kon toch enkele uren voortduren voor het park ontruimd werd. "We waren er zeker eerder", verduidelijkt Marcouch. "Ook om te voorkomen dat de demonstranten het park ingingen." Die waren op dat moment aan een protestmars door het centrum begonnen.

'Beroep doen op verantwoordelijkheid'

"Dan begint het altijd met waarschuwen", vervolgt Marcouch. "Je probeert mensen tot goed gedrag te vermanen. Dan volgt eventueel bekeuren. Als dat allemaal niet helpt, worden mensen het park uitgezet. Dat is gisteren uiteindelijk gebeurd, maar daar gaat enige tijd aan vooraf. Je wilt ook eerst een beroep doen op de verantwoordelijkheid van mensen."

Inwoners moeten volgens Marcouch vooral gebruik blijven maken van de openbare ruimte, zoals de parken. "Sinds vandaag ook van de terrasjes: maar houd je aan de regels. De crisis met al haar gezondheidsrisico's is er nog steeds. Daar zullen we ook de komende tijd voor optreden. Dat doen onze mensen professioneel."

Een volgende oproep van de burgemeester aan zijn stadgenoten: "Neem je troep mee. Wees niet asociaal. Er wordt te veel afval in de parken achtergelaten die anderen weer moeten opruimen."

'Minderheid verpest het'

Toch gedragen de meeste Arnhemmers zich echt voorbeeldig, vindt Marcouch. "Dat moeten we wel op het netvlies houden. Het is altijd een minderheid die het verpest voor de overgrote meerderheid. Maar die minderheid is niet onbelangrijk."

Het is in coronatijd hard werken voor de agenten en boa's om alle maatregelen te handhaven, ziet Marcouch. "Die doen dat met plezier, maar natuurlijk niet als ze bejegend worden zoals gisteravond. Een beetje waardering, erkenning en respect door ze bijvoorbeeld te groeten en naar ze te luisteren doet niet alleen mij, maar ook hen goed. Zij verdienen die steun. Zij doen hun werk in ons belang."

