De terrassen gingen weer open, zo genoot Gelderland

Wij gingen vandaag natuurlijk een kijkje nemen bij jou op het terras. Kijk hieronder hoe Gelderland genoot op het terras op een prachtige lentedag.

Tekst gaat verder na de video:

Terrassen in Aalten niet overspoeld door Duitse buren

In Aalten leefde vandaag misschien de vrees dat Nederlanders niet zo snel een plekje op het terras zouden kunnen vinden, omdat de Duitse buren misschien zouden komen. Maar burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten was tijdens de opening van de terrassen in Aalten niet bang dat de Duitse buren uit Suderwick zouden komen.

"In de Duitse kranten stond een oproep om niet naar Nederland te gaan", zei Stapelkamp. "Bovendien telt Suderwick 2500 inwoners, dus zo groot is het niet dat er veel mensen zullen komen." Inmiddels is door de verantwoordelijke ministers in Nederland, België en Duitsland de oproep gedaan niet de grens over te steken voor bijvoorbeeld een bezoek aan een terras.

Wethouder Martin Veldhuizen van Aalten heeft maandag net voor het middaguur de bos met 29 sleutels van alle horecazaken in Aalten, Dinxperlo en Bredevoort overhandigd aan Martin Huning, de voorzitter van de horeca in de gemeente Aalten. De ceremonie was het sein voor de opening van de terrassen op de Markt in Aalten.