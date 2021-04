Wie volgt 'de beste keeper van Nederland' op bij Vitesse?

Een week geleden liet Pasveer (37) intern weten Vitesse in de zomer na vier seizoenen te verlaten. De dag erop meldde Ajax dat het de doelman naar de hoofdstad haalt. Vitesse heeft na dit seizoen alleen nog Jeroen Houwen over als keeper. Het aflopende contract van derde keus Bilal Bayazit niet wordt verlengd.

Keuze volledig te begrijpen

Lambert Jager, die van 2005 tot 2009 keeperstrainer was in Arnhem, snapt de keuze van Pasveer om te vertrekken volledig. "Een week of drie, vier geleden zei ik tegen mijn jongens bij de keepersschool al: als Ajax slim is, halen ze Pasveer naar Amsterdam. Hij is gewoon de beste keeper op de Nederlandse velden, hij staat ijzersterk te keepen en past perfect in het systeem van Ajax. En twee weken later gebeurde het ook! Zie je wel, zei ik daarna tegen de jongens. Echt een verstandige keuze van Ajax, en ook van Pasveer."

Jager zegt niet te begrijpen waarom Vitesse zijn doelman geen tweejarig contract aanbood, zoals Pasveer zelf graag wilde. "Waar Vitesse nu staat, hebben ze zeker ook aan hem te danken. Hij heeft zo veel belangrijke reddingen verricht. Ik vind het heel vreemd dat een tweejarig contract dan geen optie is. Het is wel je sterkhouder, hoor. Ik vind het niet slim van de club, laat ik het zo zeggen. Al kan ik niet in het budget van Vitesse kijken en weet ik niet wat Pasveers financiële eisen waren."

Ervaring versus jeugd

Raimond van der Gouw, die na Jager tien jaar lang in de Vitesse-staf werkte, denkt dat de Arnhemmers er goed aan doen nu eerst in de eigen gelederen te kijken. "Het hangt van veel dingen af. Wat heb je zelf rondlopen bij de club? Jeroen Houwen blijft, maar Pasveer en Bayazit gaan weg. Dan heb je dus minstens één keeper erbij nodig. Heb je ervaren verdedigers, dan kun je een jongere keeper opstellen. Heb je dat niet, dan doe je er misschien goed aan een ervaren doelman neer te zetten", aldus Van der Gouw.

Ik durf niet te zeggen: ga de Eredivisie maar in met Jeroen Houwen

Reservekeeper Houwen staat al negen jaar onder contract bij Vitesse, maar keepte pas acht wedstrijden. Een uitleenbeurt bij Telstar maakte niemand wijzer. Keeperstrainer Jager durft zijn geld niet op de nu 25-jarige sluitpost te zetten. "Dat zou wel erg laat zijn. Een keeper moet vlieguren maken, zeg ik altijd. En Jeroen heeft er erg weinig gemaakt. Hij heeft bij Vitesse nou niet echt een indruk achtergelaten waarvan ze zeggen: we gaan ervoor. Ik zou persoonlijk verder kijken. Hoop ik stiekem dat Jeroen het heel goed zou doen, als hij de kans krijgt? Ja. Maar ik durf niet te zeggen: ga er de Eredivisie maar mee in."

Getalenteerde Gorter

Ook de naam van Jay Gorter valt de laatste tijd, RTV Oost weet dat de doelman in gesprek is met de Arnhemse club. De pas 20-jarige keeper maakt een uitstekend seizoen door bij Go Ahead Eagles, waar hij dit seizoen al 24 keer zijn doel schoon hield. Daarmee verbrak hij het stokoude record van Tonnie van Leeuwen, die in het seizoen 1970/71 in totaal 23 maal 'de nul' hield.

"Hij doet het goed, dit seizoen", zegt Van der Gouw over de getalenteerde keeper van Go Ahead. "Hij heeft de potentie om een goede keeper te worden. Maar hij moet het op Eredivisieniveau nog wel laten zien, dat is wat hoger dan de Keuken Kampioen Divisie. Voor Go Ahead zal het ook de vraag zijn wat ze willen. Als er nu een club voor Gorter komt, denk ik wel dat Go Ahead daarvoor open staat."

Terugkeer van Room

Lambert Jager wijst resoluut naar Eloy Room. De geboren Nijmegenaar speelde zes jaar in de jeugd bij Vitesse en was er later vier seizoenen eerste keus onder de lat. In een interview met de Gelderlander liet Room zich al ontvallen Vitesse 'zeker te overwegen', als de club zich bij hem zou melden. Jager ziet een hereniging wel gebeuren. "Eloy heeft zijn sporen verdiend en is inmiddels ook weer een aantal jaren verder in het internationale voetbal", zegt hij. "Als hij tussen de palen staat, kan de trainer rustig op de bank zitten."

Het zou me niet verbazen als er een keeper uit het netwerk van de trainer of directeur komt

"Hij heeft een goeie kop, past zich gemakkelijk aan en kent de club. En als Eloy zelf al zegt dat hij er voor open staat, dan zal dat best een reden hebben. Misschien wil hij best graag terug naar Arnhem. Jay Gorter heb ik niet zo vaak zien keepen, maar er blijft toch altijd een niveauverschil zitten tussen de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie, hè. Ik zou dan toch kiezen voor iemand met ervaring", aldus Jager.

Ook Van der Gouw vindt Room een geschikte optie. De 32-jarige doelman staat nog onder contract bij Columbus Crew, met wie hij zich tot kampioen in Amerika kroonde. "Hij zou een mooie oplossing kunnen zijn. Hij kent Vitesse, kent het Nederlands voetbal, is een goede keeper, eerste keus bij Curaçao en heeft een mooie leeftijd", somt Van der Gouw op. Wel benadrukt hij dat het budget bij Vitesse allesbepalend zal zijn. "Hoeveel geld heb je over voor een keeper? Ik kan niet in het budget van de club kijken. Toen ik er nog werkte, was dat budget niet groot. De trainer en de directeur hebben goede contacten in Duitsland en Oostenrijk. Het zou me niet verbazen als ze een keeper uit de koker halen die uit die regio komt."