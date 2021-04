Terrassen in Doetinchem zijn weer open

"Wij hebben het enorm gemist", vertelt stamgast Stien Heersens, die samen met haar man Hennie geniet van het mooie weer en een drankje op het Simonsplein. "Wij kwamen hier iedere dag als het goed weer was, dus we zijn heel blij dat het weer kan." Stien stond vooraan in de rij en wist als een van de eersten een plekje te bemachtigen. Een tafel was niet vanzelfsprekend, want het terras van Stadscafé Simons zat woensdagmiddag binnen tien minuten vol. "Wij stonden vijf minuten van tevoren klaar want we dachten: 'yes, we kunnen weer een drankje doen met wat lekkers'", vertelt Floortje Springeling, die met haar dochter Saar de versoepelingen aangreep om tegelijkertijd ook te gaan winkelen: "We waren op tijd bij het terras, want we hadden al verwacht dat het druk zou worden."



Robby Welling, voorzitter van de Koninklijke Horeca afdeling Doetinchem en eigenaar van Stadscafé Simons, is blij met de heropening, maar noemt het een druppel op een gloeiende plaat: "Voor sommigen is het een grotere druppel, voor anderen een hele kleine, maar het is een eerste stap en daar zijn we blij mee." Aan die eerste stap was niet alleen de horeca toe, ook de gasten hebben met smart uitgekeken naar deze dag. "Ze hebben het altijd over de jongelui, dat die van alles missen. Maar wij oudjes missen ook hoor", laat Stien Heersens weten. "We gingen tijdens de lockdown wel naar de stad, maar dan gingen we op een bankje zitten om koffie te drinken, dat was ons uitje eigenlijk."



Uitzonderingen

Niet alle terrassen zijn woensdag naar buiten gezet. Naast horecazaken met geen, of een klein terras, kiezen diner-restaurants er volgens Welling voor om geen gasten te ontvangen omdat zij maar tot 18.00 uur open mogen: "De echte restaurants die pas om 17.00 uur open gaan, die hebben er niet zoveel aan." Hij is desondanks positief dat met het openen van de terrassen de eerste stap naar het volledig openen van de horeca gezet is: "Alles gaat langzaam weer een beetje terug naar normaal en daar wacht iedereen ook al heel lang op."





