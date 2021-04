Welke poppendokter kan Teun weer oplappen?

Ankie Smeenk, de moeder van de verstandelijk beperkte Ilse, heeft daarom de hulp van Gelderland Helpt ingeroepen. "Ilse is dol op haar pop, maar er is een probleem. Teun krijgt zwarte plekken en het lijkt alsof Teun er heel vies uitziet, maar na veel wassen en poetsen zijn we erachter gekomen dat de toplaag er langzamerhand af gaat", zo vertelt moeder Ankie.

"Ilse vindt het moeilijk dat Teun zwarte vlekken krijgt op zijn gezicht, handjes en teentjes. De pop gaat daarom ook minder vaak mee omdat ze zich schaamt. "Wat zullen de mensen wel niet denken, vraagt ze zich dan af", aldus haar Ankie Smeenk.

Teun is alles voor Ilse

De pop betekent voor Ilse heel erg veel. Ilse heeft een verstandelijke beperking en de pop vormt een leidraad in haar leven. Als ze verdrietig of boos is, dan vertelt Ilse dat aan pop Teun. Hierdoor weten haar ouders, maar ook haar begeleiders op de groep waar ze woont en wat er in het hoofd van Ilse omgaat. "Door Teun hebben we Ilse ook beter leren kennen. Het enige wat wij willen is dat ze gelukkig is en daar draagt Teun aan bij."



Helpen

Ilse woont sinds een tijdje op een woongroep. Hier heeft ze een eigen kamer die vol staat met tekenspullen, puzzels en foto's van de familie. De afgelopen maanden waren voor Ilse heel moeilijk, de coronamaatregelen zorgen voor veranderingen en dat geeft veel onrust.

"Ik praat altijd met Teun als ik het spannend vind, of als ik niet naar de paarden kan en dan vraag ik of Teun mij helpt." Vertelt Ilse met de pop in haar handen.

Wie kan Teun opknappen?

Maar nu Teun aan het verslijten is hopen moeder Ankie en Ilse dat er iemand is die de pop weer kan opknappen. "Zo ken ik haar niet zo zwart, maar ik vind je nog steeds lief hoor Teun", zo vertelt Ilse tegen haar pop.

Ben jij de poppendokter die Ilse blij kan maken om haar pop Teun weer als nieuw te maken? Laat je reactie achter bij Gelderland Helpt om met het gezin in contact te komen.





Gelderland Helpt is te vinden op:

www.gelderlandhelpt.nl

Facebook

Radio: elke werkdag om 11.40 en 16.20 uur en op zaterdag van 12.00-14.00 uur

TV: elke woensdagavond om 17.30 uur (elk uur herhaald). Gelderland Helpt is een platform van Omroep Gelderland waarbij hulp gevraagd en gegeven wordt. Door middel van radio, tv, internet en social media geeft Gelderland Helpt bekendheid aan de vragen, oproepen of het aanbod van Gelderlanders.