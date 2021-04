Ministers willen grensbewegingen beperken

“Vermijd onnodige reizen en kom pas in betere tijden weer naar Nederland”, is de boodschap van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid voor inwoners van Duitsland en België. “Dit is helaas niet de tijd voor gezelligheid, vriendenbezoek of winkelen over de grens.” Hij deed die oproep samen met Duitse en Belgische collega’s. Herbert Reul, de minister van Binnenlandse Zaken in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, vult aan: “Het goede weer mag ons er niet toe brengen alle voorzichtigheid overboord te gooien. Daarom vraag ik vooral de burgers in de grensregio's: blijf thuis.”



In Nederland zijn sinds woensdag een aantal versoepelingen ingevoerd, zo zijn de terrassen weer open. In Duitsland zijn de maatregelen recent juist aangescherpt, reden voor minister Grapperhaus om onder meer Duitsers af te raden de grens te passeren: “Extra toestroom van mensen van buiten onze grenzen zou de situatie verder compliceren. Ik wil daarom tegen onze Belgische en Duitse buren zeggen: in betere tijden bent u weer van harte welkom. Maar voor nu helpt u ons door in eigen land te blijven.”



Geen angst in Aalten

Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten is niet bang dat de terrassen in de grensplaats Dinxperlo worden overspoeld door Duitse buren uit Suderwick. "In de Duitse kranten stond een oproep om niet naar Nederland te gaan", verklaart Stapelkamp. "Bovendien telt Suderwick 2500 inwoners, dus het is niet zo groot dat er veel mensen zullen komen."









