Marcouch furieus over bedreiging van agent: 'Kwaadaardig, onacceptabel en strafbaar'

Burgemeester Ahmed Marcouch heeft geen goed woord over voor de filmpjes van een agent die viral gaan omdat hij geweld zou hebben gebruikt om bezoekers dinsdag het Sonsbeekpark uit te krijgen. Bij de rondgestuurde filmpjes staan teksten waarin de diender bedreigd wordt en zijn mensen openlijk op zoek naar zijn huisadres. "Kwaadaardig, onacceptabel en bovendien strafbaar", stelt Marcouch.

"De agent probeert in gevechtshouding af te weren", ziet Marcouch die de opgeheven handen van de diender demonstreert. Dat filmpje wordt gedeeld met beledigingen richting de agent en het aanzetten tot geweld, weet de burgervader. "Dat mogen we absoluut niet accepteren."

Zie ook: Agent gebruikt zijn vuisten op Koningsdag: 'Politie wordt in eerste instantie geprovoceerd'

'Vol blikje op voorhoofd agent'

Bovendien was het volgens de Arnhemse burgemeester juist de politie die stevig geprovoceerd werd. "Er werd vanuit die groep met objecten naar de agenten gegooid. Daarbij kwam er een vol blikje op het voorhoofd van een van hen. Een langsrijdende ambulance met een patiënt erin is bekogeld. Daarom wilde de politie die groep uit het park weren, wat heeft geleid tot wat je op de beelden kunt zien."

Hij roept burgers op zich bij de politie te melden als je kunt helpen om degenen die oproepen tot geweld op te sporen. Ook het delen van het filmpje vergezeld van dat soort begeleidende teksten is strafbaar, legt Marcouch uit. De politie is volgens hem al volop met dat onderzoek bezig.

Het hele gebeuren doet niet alleen veel met de agent die het betreft, maar ook met zijn collega's, weet Marcouch. "Dit is niet de manier waarop met onze dienders moet worden omgegaan. Die verdienen waardering, respect en erkenning voor het belangrijke werk dat ze doen. Juíst in deze tijd."

'Willen hem in privéleven raken'

De poging om ook het adres van de agent te achterhalen is zeer bedreigend, erkent Marcouch. "Ernstig dat het gebeurt. Daarmee wordt er ook indirect aangezet tot geweld richting zijn familie. Het duidt erop dat mensen hem ook in zijn privéleven willen raken: ongehoord. Daarom is het belangrijk dat zowel de politie als het Openbaar Ministerie (OM) hier werk van maakt."

Volgens Marcouch heeft de politie dinsdagavond zeer professioneel, goed en terecht opgetreden. "Er is minimaal geweld toegepast. Als agenten geweld gebruiken, moeten ze dat verantwoorden. Maar het begint erbij dat de aanwijzingen van de politie niet werden opgevolgd. De groep overtrad op een ernstige manier de coronamaatregelen, was agressief en uitte beledigingen. Ik sta dus vierkant achter de agenten en boa's die daar hebben gewerkt."

'We pakken je'

In die lezing wordt de burgemeester ondersteund door een ooggetuige. Hij wil liever anoniem blijven maar weet te vertellen dat de bewuste groep parkbezoekers 'aardig beschonken' was. Er zou zijn geprovoceerd zijn en er werd met camera's gedreigd. "We pakken je. Vieze, vuile, gore...", werd er volgens hem geroepen terwijl ze bleven filmen.

"Ik kan die man geen ongelijk geven", vertelt hij over de agent die volgens hem wel een paar rake klappen uitdeelde. "Hij zou juist een voorbeeld moeten zijn. Soms kun je niet anders. Deze agent werd in de hoek gedreven. Hij kreeg zelf ook een klap: dan is het actie-reactie."

Zijn taak om de burgers te beschermen heeft de diender volgens de anonieme ooggetuige 'uitstekend uitgevoerd'.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier