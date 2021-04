Levi (16) is de beste FIFA-speler van Europa: 'Eerste worden geeft zo'n kick'

Wat ongeveer drie jaar geleden begon als een hobby is nu uitgegroeid tot serious business. De online voetbalspeler komt uit voor Vitesse en won recent twee kwalificatietoernooien achter elkaar. Levi: "Dat is nog nooit iemand gelukt. Met die prestatie sta ik over het hele seizoen te boek als beste van Europa."

Veertig duizend mensen kijken mee

Bij een wedstrijd staat er soms wel vijftienduizend euro op het spel. "Daar gaat je hartje wel even sneller van bonken. En dan kijken er ook nog zo'n dertig tot veertig duizend mensen mee." De wedstrijden die hij speelt worden gestreamd en hij heeft dan ook een camera op zijn gezicht.

Soms wordt Levi herkend op straat, vooral als hij in Arnhem is. "Veel kinderen volgen Vitesse met het gamen. Als ik dan op straat loop hoor ik wel eens: 'Hee dat is Levi de Weerd!' Ik ben heel erg nuchter in dingen. Ik laat het allemaal een beetje op me afkomen."

Hoe het komt dat Levi zo goed is? "Ik denk omdat ik ook echt gevoetbald hebt. Daarbij was inzicht echt mijn kwaliteit. Dat heb ik meegenomen naar het virtuele veld." Hij trainde voorheen zelfs bij de jeugd van Vitesse en FC Twente. "Dat was zeker een leuke ervaring. Maar nu vind ik het E-sporten echt leuker."

'Sommigen gaan helemaal op in het gamen'

Dat er soms een andere kant aan gamen zit, ziet Levi ook. "Er zijn mensen die beperkt worden in hun sociale omgang. Zij gaan er helemaal in op, worden totaal in het spelletje gezogen." Zelf heeft hij daar geen last van. "Ik voetbalde nog normaal en ga regelmatig met vrienden naar buiten."

Hij geniet van het gamen. "Alles wat ik doe, doe ik met plezier. Natuurlijk zijn sommige dingen werkgericht, ik heb ook bizarre sponsordeals met bijvoorbeeld RedBull. Dat is een van de grootste sponsors ter wereld, daar ben ik heel blij mee." Naast spelen voor Vitesse, mag hij ook nog uitkomen voor het E-sportteam van Oranje.

Een filmpje van Ruud Gullit

Levi heeft zelfs een management: Team Gullit van Ruud Gullit. "Toen ik voor de tweede keer dat toernooi won, kreeg ik een filmpje van hem", vertelt Levi trots. "Hij was trots op me dat ik twee keer Europees kampioen was geworden. Ik moest hongerig naar groei en nederig blijven. Dan geloofde hij erin dat ik wereldkampioen zou worden."

Soms beseft hij nog niet helemaal wat zijn E-sport allemaal teweeg brengt. "Drie jaar geleden zat ik voor de lol FIFA te spelen en als je ziet wat ik er nu allemaal mee bereik... dat is ongelooflijk."

