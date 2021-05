Chantal Janzen (en nog 700 anderen) in Arnhemse kleding tijdens Eurovisiesongfestival

Ga er maar aan staan, je bent 27 jaar en verantwoordelijk voor de totale 'look & feel' van het Eurovisie Songfestival 2021. Dat zijn meer dan 700 outfits. Iedere show heeft een ander thema en dat betekent voor drie avondvullende shows een compleet andere kledingstijl en sfeer. Die mega-opdracht kreeg modeontwerper Diek Pothoven die het vak leerde op ArtEZ in Arnhem.

Een van de oer-Hollandse thema's tijdens het liedjesfestijn is water, maar dat betekent voor Diek niet dat de kleding per se iets blauws en glitterigs heeft. Hij experimenteert met vormen en materialen en schuwt prinsessenjurken. Volgens Diek is de wereld er klaar voor een meer androgyne kledingstijl, dus met zowel met mannelijke- als vrouwelijke eigenschappen. Hij heeft de kleding ontworpen voor maat S tot XL. Niet alleen voor maatje nul. 'Dat is heel erg van deze tijd en belangrijk. Iedereen is anders en dat wil ik laten zien. Of je nou groot, klein, dik of dun bent, ook bij de dansers ', vertelt de bevlogen ontwerper.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Gelukkig hoeft Diek deze enorme klus niet in zijn eentje te klaren. Hij werkt samen met een talentvol team, waaronder de in Arnhem gevestigde mode-ontwerper Sjaak Hullekes van StudioRYN. Niet geheel toevallig worden hier dan ook alle kledingstukken gemaakt. Hullekes heeft namelijk veel ervaring met het maken van ingewikkelde danskleding voor Introdans en is daardoor de ideale partner voor de hoofd styling van het Eurovisie Songfestival van dit jaar.

Drie bruidsjurken voor Chantal Janzen

Diek Pothoven komt uit een creatief nest. Zijn moeder is architect voor gebouwen, zijn vader industrieel ontwerper. Diek wist al van jongs af aan dat hij naar de kunstacademie wilde. Niet om mode de winkels in te slepen en zoveel mogelijk te verkopen, maar vanuit de artistieke kant. En die kant benut Diek in zijn rol als hoofd mode voor het songfestival.

'Het songfestival heeft een glitter en glamour imago, dat wil het publiek zien, maar dat zien we al in de inzendingen van alle landen'. aldus Diek. 'Ik wil niet dat de presentatoren in gekleurde bruidsjurken komen, niet te prinsesserig. Maar het gevoel dat de presentatoren tijdens de show stralen en het gevoel hebben in een bruidsjurk te lopen, wil ik hen wel geven. En dat is gelukt, vertelde Chantal Janzen me toen ze zei dat ze zich voelt alsof ze drie keer een bruidsjurk mag dragen'. Hoe Chantal er echt bij gaat lopen? Dat is nog even de vraag, de ontwerpen blijven tot het laatste moment geheim.

Shalalie

En als je aan het songfestival denkt, denk je ook aan de Nijmeegse zangeres Sieneke. 'Shalalie, shalala, het gaat niet uit m'n kop', zong Sieneke in 2010. Het liedje 'Ik ben verliefd' werd door Pierre Kartner geschreven voor het Eurovisie Songfestival. Dat is waar de Nijmeegse hem nog altijd dankbaar voor is. Haar succes als zangeres van het levenslied heeft ze volledig te danken aan dat liedje. "Ik zing het nog altijd tijdens optredens, hier heb ik mijn carrière aan te danken", vertelt Sieneke aan de eettafel vanuit haar woonkamer. Zij bedacht dat dit oer-Hollandse liedje het best tot zijn recht zou komen met een draaiorgel.

Sienekes moeder is trots op haar dochter. Ze heeft alles bewaard wat met haar dochter en het Eurovisiesongfestival te maken heeft, vertelt Sieneke verder terwijl ze een plastic roze mandje op de tafel zet. Het mandje zit vol met herinneringen uit die tijd. En dan wordt Sieneke compleet verrast als ze denkt dat ze haar liedje hoort. Gespeeld op een draaiorgel dat voor haar huis langs rijdt.

In de documentaire 12 points voor Gelderland verrassende verhalen over dit grootste muziekevenement ter wereld. Gelderlanders die dit jaar en in de afgelopen jaren een grote rol hebben gespeeld bij het Eurovisie Songfestival, geven een kijkje achter de schermen over hun Songfestival-ervaring. Waaronder de Nijmeegse Sieneke die in 2010 ons land vertegenwoordigde met Ik ben verliefd, (Sha-la-lie), decorontwerper Roland de Groot, die vertelt over hoe hij vanaf 1970 in totaal vier keer het decor ontwierp en Linda Wagenmakers. 12 Points voor Gelderland is te zien op donderdag 13 mei om 17.20 uur (ieder uur herhaald) of hieronder te zien.