'Rijd extra voorzichtig, nu de avondklok eraf is'

Nu de avondklok verdwenen is, mag iedereen weer de weg op tussen 22.00 uur en 04.30 uur. Een prettige verandering voor wie nog een late wandeling wil maken of langer bij een familielid of vriend wil blijven, maar voor de wilde dieren is het weer even wennen. Boswachter Victor Nuijten hoopt dat weggebruikers dat in gedachten houden.

Op en langs de N224, van Zeist en via Ede naar Arnhem, komt de flora- en faunabeheerder van de gemeente Ede met regelmaat doodgereden dieren tegen. Een ree, een zeug met jonge biggen, een vos: wildaanrijdingen te over. Toen er de voorbije maanden veel minder verkeer over de provinciale weg ging, lieten de wilde dieren iets van hun voorzichtigheid los.

'Niemand het legt het de dieren uit'

"Ze pasten hun gedrag aan tijdens die verkeersluwe periode", legt Nuijten uit. "Ze raakten eraan gewend dat het rustiger was in hun gebied en kwamen meer in de zichtbaarheid. Maar nu de avondklok voorbij is, zullen we weer frequenter over de provinciale wegen rijden. De dieren moeten dat nog leren, er is niemand die ze uitlegt dat ze een stukje van hun leefgebied weer af moeten staan", aldus Nuijten.

De boswachter en boa doet dan ook een oproep aan weggebruikers om voorzichtig te zijn - om zichzelf te beschermen én de dieren. Een lagere snelheid aanhouden is daarbij de belangrijkste aanpassing. "De maximumsnelheid op veel provinciale wegen is 80 kilometer per uur, maar de adviessnelheid ligt lager: 60 kilometer per uur. Met die snelheid hebben zowel de dieren als de automobilisten net iets meer reactietijd", aldus Nuijten.

Als flora- en faunabeheerder let hij goed op het aantal wildaanrijdingen in zijn gebied. Dat ligt standaard op twee à drie per week: met enige regelmaat komen reeën, zwijnen, vossen, dassen en andere wilde dieren om door een aanrijding. Vorige week was het iets drukker, zegt Nuijten. "Dat heeft er ook mee te maken dat de reebokjes hun territorium aan het bepalen zijn. Dan wijken ze wel eens af van de veilige plekken. Volgende week kan het aantal weer lager liggen, dat wisselt."

Dierenleed voorkomen

Door voorzichtig te rijden in bos- en buitengebied en rekening te houden met het natuurlijke gedrag van de wilde dieren, kan onnodig dierenleed voorkomen worden, zegt Nuijten. "Natuurlijk kan er dan nog steeds een aanrijding voorkomen. En áls dat dan gebeurt, meld het dan altijd", benadrukt hij. "Geef de locatie zo goed mogelijk door, dat is van belang voor onze faunaploeg."

Zie ook: Biggetjes in pyjama, ze vallen nauwelijks op