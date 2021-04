'Belachelijk'; terrassen speeltuinen in Oost Gelre geopend, maar speeltoestellen verboden terrein

De speeltuinen in Oost Gelre mogen sinds woensdagmiddag het terras geopend hebben, maar de speeltuinen zelf moeten dicht blijven van de gemeente. "Belachelijk", zegt eigenaar Casper van Uem van 'Grolzicht' in Groenlo.

De speeltuin was net vernieuwd en klaar om de jeugdige bezoekers te verwelkomen. Maar de kinderen mogen niet op de glijbanen, schommels en andere speeltoestellen. "Dan komen er te veel bewegingen, zeiden ze van de gemeente", zegt Van Uem. "Binnenpret, de Leemputten, Haak en Hoek en wij mogen niet open, maar de speeltuin op Marveld Recreatie wel. Daar zouden alleen mensen van de camping naartoe gaan."

Hoekje om

Grolzicht ligt op de hoek van de toegangsweg naar Marveld en volgens Van Uem loopt hij klanten en dus omzet mis. "Als de mensen met kinderen hier komen en zien dat de speeltuin dicht is, zie je ze zó het hoekje omgaan, naar de speeltuin van Marveld. Maar hier mogen ze alleen op het terras zitten, terwijl de speeltuin er piekfijn bij ligt, met nieuwe speeltoestellen."

Van Uem ondergaat de maatregel tandenknarsend: "Ik hoop dat dit gauw is afgelopen en dat de speeltuin weer open kan. Voorlopig is het niet anders."

'Juist hoop'

De speeltuinen in de omringende gemeenten Winterswijk en Aalten zijn wél geopend, zoals ook 'Groot Nibbelink' in Varsseveld. In Oost Gelre dus niet. "Het besluit komt voort uit de aanvullende regels van de persconferentie in Den Haag. Daar borduren wij op voort", zegt een woordvoerster van de gemeente Oost Gelre.

Volgens haar is Oost Gelre uitgegaan van de extra regelgeving vanuit het rijk. "In die regelgeving staat dat commerciële speeltuinen niet open mogen, de openbare speeltuintjes in woonwijken wel. Marveld? Dat is een recreatiepark en daar zullen andere regels voor gelden. Het is heel moeilijk, zo'n mededeling, mede omdat de persconferentie de ondernemers juist hoop heeft gegeven."