Begrip voor 'knokkende' agent: 'Schijt hebben aan hulpverleners is ongelooflijk triest'

Het optreden van de politie op Koningsdag in waarbij geweld niet werd geschuwd, kan in de meeste gevallen op instemming rekening op sociale media. Ze reageren op het optreden van een politieagent die zijn vuisten gebruikt in Park Sonsbeek bij de ontruiming van het park. Maar niet iedereen neemt het voor de politie op.

“Ik heb geen last van hardhandige agenten”, zegt Tera Thijssen. “Weet je waarom niet? Ik hou me aan de regels en als mij iets gevraagd wordt luister ik en heb ik respect. Jammer dat dit alles bij velen ver te zoeken is.”

'Hou afstand'

Dat vindt ook Jeroen Muller. “Hou afstand”, reageert hij op Instagram. Respect krijg je als je respect geeft. Gebruik je geweld? Dan wordt er nog harder opgetreden.”

Jeffrey wijst op waarschuwingen van de politie, vooraf aan een ingrijpen. “Is het niet verbaal, dan is het wel via de speaker van een auto of busje. Tja, wie niet luisteren wilt moet maar voelen.”

Je kunt toch niet iedereen in elkaar meppen die wat roept

Zie ook: Agent gebruikt zijn vuisten op Koningsdag: 'Politie wordt in eerste instantie geprovoceerd'

Maar niet iedereen neemt het voor de politie op, zoals Joyce Neutel. “Deze agent had zichzelf écht niet meer onder controle. Iemand zo met de vuist in zijn gezicht rammen omdat hij wat roept? Daar moet je als agent toch boven staan?”, vindt Joyce. “ Je kunt toch niet iedereen in elkaar meppen die wat roept. Hij had die man ook gewoon kunnen arresteren als het zo vreselijk was wat die man riep?”

“Jongeren hebben een jaar voor Piet Snot opgesloten gezeten”, zegt Simone op Facebook. Ze haalt de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO aan: “Corona is net zo dodelijk als de griep (niet mijn woorden, die van de WHO). Deze jongeren doen niks verkeerd, ze zitten lekker op een kleedje in de zon! Is dat nu ook strafbaar?”

De persoon die de beelden maakte en verspreidde, krijgt van Henk Nijman een tik op de vingers. “Diegene die filmt moet eens goed nadenken wat hij daar te zoeken heeft.”

'Ze doen dit niet om mensjes te pesten'

Hij neemt het op voor de handhavers en de hulpverleners: “Waarom luisteren mensen niet gewoon naar de politie! Zij doen dit niet om mensjes te pesten. Waarom neemt deze groep dit dodelijke virus niet serieus? Als zij straks op het ic opgenomen moeten worden eisen ze wel dat ze geholpen worden. Dit zegt alles over de verloedering in Nederland. Schijt hebben aan alle hulpverleners!! Ongelooflijk triest!!”

“Volgens mij hoort bij de opleiding dat ze er tegen moeten kunnen uitgescholden te worden”, zegt Joyce Rosendaal op Facebook over de politie. “Dus provoceren moet men kunnen hebben. Met flessen gooien is niet oké. Maar dit is iemand die zijn vechtsport gebruikt en dat is NOT done. Op zijn minst een maand zonder centen thuis.”

'Politie geprovoceerd en beledigd'

Een politiewoordvoerder noemde het eerder woensdag opvallend dat op de beelden alleen het optreden van de politie zichtbaar is. "Politiemensen worden in eerste instantie geprovoceerd, beledigd met termen als ‘kankerwouten’ en bekogeld met onder meer flessen", zegt hij over de beelden van de agent met de blote vuisten.

"Na meerdere verzoeken om vrijwillig te vertrekken wordt vervolgens geweld gebruikt. Zoals op de beelden zichtbaar is maakt één persoon een slaande beweging naar een agent. Daarop is eveneens geweld gebruikt. Dat wordt uiteraard vastgelegd en geëvalueerd."