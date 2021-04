Drugsafval en -grondstoffen gevonden in Langerak

De vondst werd maandag gedaan tijdens een gezamenlijke controle van de gemeente en de politie bij de locatie aan de Keppelseweg. “Er werden twee zeecontainers aangetroffen”, laat de politie weten. “In een van de containers werd drugsafval aangetroffen en in de andere container zaten grondstoffen voor de productie van vermoedelijk crystal meth of methamfetamine.”



Het pand is daarop op last van de burgemeester afgesloten en verzegeld. De politie laat weten dat er momenteel geen aanhoudingen zijn verricht. Het onderzoek naar de vondst is nog in volle gang. De containers zijn in beslag genomen en worden volgens de politie vernietigd. Het zalencentrum in Langerak sloot in de zomer van 2012 de deuren. Sindsdien staat het gebouw leeg.





