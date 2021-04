De Graafschap-kenners over promotiekansen: 'Dit gaat echt niet meer mis"

Omroep Gelderland zocht contact met drie voormalige Superboeren die veel betekenis hebben gehad voor De Graafschap. Sjoerd Ars begon zijn loopbaan bij De Graafschap en sloot er ook af. Tegenwoordig is hij succesvol technisch directeur bij Fortuna Sittard. Darije Kalezic was in de Achterhoek succesvol als trainer en zwaait nu de scepter bij MVV. En ook Hans van de Haar komt aan het woord. De spits genoot een grote populariteit bij De Graafschap. Hij is nu hoofdtrainer van TEC in Tiel.

1) Gaat De Graafschap het halen?

Daar is iedereen wel van overtuigd na het miraculeuze gelijkspel van vrijdag tegen Almere City. "Toen dacht ik ook echt: deze goal is doorslaggevend", opent Ars (37) die werd geboren in Terborg en nog altijd woont in de regio. "Na die wedstrijd weet je eigenlijk dat ze het gaan redden, hoewel ik er direct bij zeg dat het voetbal blijft. Jong Ajax krijgen ze nog uit en daar hebben toch veel ploegen het moeilijk mee. Het blijft daarom enorm spannend. Cambuur gunt het vrijdag De Graafschap misschien wel. Ze zaten en zitten toch in hetzelfde schuitje. Ik verwacht dat De Graafschap daar ook gewoon een resultaat haalt, maar dan is het nog steeds niet helemaal beslist."

Mannen en jochies

Van de Haar, (46) hij speelde in twee periodes in totaal drie seizoenen voor De Graafschap, verwacht zelfs een overwinning in Leeuwarden. "Die staan al met één been in hun caravan voor de vakantie", denkt de voormalig trainer van FC Lienden. "De focus is er niet meer helemaal. Als je kampioen bent geworden, verlies je vaak de wedstrijd daarna. De Graafschap gaat het halen, want de concurrentie gaat ook niet nog drie keer winnen. Als je dit nog weggeeft, ben je echt zelf het probleem. Uit bij Jong Ajax zie ik ze sowieso niet verliezen. Dat is toch een beetje de grote mannen tegen jochies."

Van de Haar ziet De Graafschap promoveren Foto: Orange Pictures

Darije Kalezic, herstellende van een fikse coronabesmetting, leverde in 2011 een uitstekende prestatie met De Graafschap door zich rechtstreeks te handhaven in de eredivisie. "Ja", antwoordt de in Waalwijk woonachtige Kalezic direct op de voorliggende vraag. "Ze hebben heel veel punten behaald. Dat is knap. De Graafschap heeft alleen niet de structuur in het team en de kwaliteiten van Cambuur. Ze hebben niet geheerst. Als Cambuur vrijdag op volle sterkte is en ze worden getriggerd door het publiek, heeft De Graafschap daar geen kans. Maar omdat zij al kampioen zijn, kan dat een rol spelen waardoor Cambuur misschien niet 100 procent zal geven", oordeelt Kalezic.

2) Wat is jullie indruk van De Graafschap dit seizoen?

"Ik vind het grillig", zegt Van de Haar. "Er was bovendien best veel onrust dit seizoen met vooral die soap rond Ralf Seuntjens en NAC. Ik denk ook dat ze op het punt hebben gestaan om Snoei eruit te gooien, maar uiteindelijk zijn ze achter hem gaan staan. Dat was ook goed denk ik. Het is ook niet makkelijk voetballen in de eerste divisie en voor een leuke wedstrijd heb je vaak twee ploegen nodig. De knapste prestatie is door Go Ahead geleverd vind ik. Met zo weinig tegengoals en een relatief smalle selectie met een lagere begroting. Maar dat Cambuur en De Graafschap weer de nummers 1 en 2 zijn, is ook knap na het Covid-19-debacle. Dan verdien je het ook gewoon."

Opportunisme

"Ik heb regelmatig spelers kritiek horen uiten dat het anders moest", merkt Kalezic op. "De meeste punten hebben ze gehaald met opportunisme, enthousiasme en op karakter. Ze konden vaak leunen op een sterke mentaliteit en kracht in het team, waardoor ze op het eind nog wedstrijden wonnen. Maar dat was ook de zwakheid van de tegenstander. Wat Almere overkwam door in de laatste minuut nog die goal tegen te krijgen, kan echt niet. Daarom promoveren zij ook niet en De Graafschap wel."

Ars noemt het huidige De Graafschap 'degelijk', maar wijst eveneens op het type competitie. "Het is veel fysiek en wat minder tactisch. In de eerste divisie is het niet makkelijk om voetballend het verschil te maken. Daar hebben alle ploegen last van gehad, alleen Cambuur was echt stabiel. In eindfases is het vaak heel open en dan speelt de ervaring die De Graafschap heeft zeker een rol. Conditioneel zit het waarschijnlijk ook goed anders win je niet zo vaak op het laatste moment. Als ze dan wat opportunistischer gaan spelen, gaat het ook om kracht en lengte. Spelhervattingen van Van Huizen zijn halve corners. Dat soort dingen helpen je."

Sjoerd Ars belangrijk voor De Graafschap bij een goal, links Mark Diemers Foto: Will Kuijpers

3) Wat moet er gebeuren om eens wat langer in de eredivisie te blijven?

"Ik ben ervan overtuigd dat je met een voetballende gedachte in het beleid meer kansen hebt", zegt Sjoerd Ars. "Anders word je te veel afhankelijk van individuele kwaliteit. Daar bouw je geen fundament op. Denk je vanuit voetbal, zoals bijvoorbeeld PEC en RKC doen, ga je ook meer opvallen en gaat kapitaal zich ook meer onderscheiden. Je maakt als team eerder het verschil denk ik. Ploegen in de eredivisie die niet in balbezit kunnen blijven, komen ook eerder onder druk te staan."

Fundament

Kalezic is kritisch: "Het gaat om het fundament, dat is cruciaal. En dat fundament zie ik nu niet. Wij hadden dat al gelegd in de eerste divisie waardoor er een jaar later in de eredivisie houvast was. Ons spel was gebaseerd op duidelijk voetballende kenmerken, zonder lange ballen en met een centrumverdediger die doorschoof. Maar als het moest was er ook een plan B met Yuri Rose. En via hem voetbalden we dan verder. Het huidige De Graafschap vind ik kwalitatief niet goed genoeg. De helft van de basis kan op het hoogste niveau niet mee. Met het opportunistische voetbal van nu, worden ze in de eredivisie zoek gespeeld. Verdedigers zijn daar ook veel slimmer. Die trappen de bal gewoon uit het stadion."

Krasje

Ars: "Bij promotie is het eerst een jaar overleven en doorselecteren. Dan pas kun je de volgende stap zetten zoals wij dat bij Fortuna hebben kunnen doen met spelers als Flemming, Seuntjens en Rienstra. Maar in het eerste jaar waren ook onze middelen beperkter en haalden we vanuit het buitenland onbekende en relatief goedkope spelers met een krasje. Zo hoop je dan door te groeien. De Graafschap heeft een bepaalde cultuur die in de eredivisie ook niet zo vaak goed voetbal heeft opgeleverd. Maar er is potentie genoeg met sterke sponsoren. Het manco is steeds geweest om ook echt de volgende stappen te zetten."

Hans van de Haar neemt FC Emmen als voorbeeld. "Ze hebben ook dure spelers gehaald buiten de EU en dan neem je misschien risico, maar Emmen levert wel een wereldprestatie. Ze houden zich daar rustig. De club bleef geloven in hun trainer en ze zorgen ervoor dat alles binnenskamers blijft. Terwijl er altijd genoeg gebeurt hoor. Dat is knap. Natuurlijk is De Graafschap een aanwinst, maar ik ben te weinig insider om te zeggen wat ze moeten doen. Het zou mooi zijn als ze een echt grote sponsor vinden voor de lange termijn waardoor je echt stappen kan maken. Het is zaak om nu door te pakken. Dan kan het ook ineens snel gaan."