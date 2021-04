Laatste kavel van DocksNLD is verkocht

"Daarmee is DocksNLD uitverkocht en heeft het terrein zich definitief op de Nederlandse- en Europese logistieke kaart gezet", laat wethouder Walter Gerritsen namens de gemeente Montferland weten. Het nieuwe distributiecentrum bestaat uit een bedrijfshal van 21.300 vierkante meter, een kantoorruimte van 550 vierkante meter en een tussenverdieping van 1.915 vierkante meter. Naar verwachting wordt het complex in mei 2022 opgeleverd. De volledige oplevering van fase 1 van het distributiepark staat ingepland voor het tweede kwartiel van 2022.



Projectontwikkelaar Panattoni ziet het als een logistiek gunstige locatie. “Voor nationale en internationale huurders is deze locatie het perfecte scharnierpunt tussen Nederland en Duitsland’, vindt Jeroen Gerritsen, algemeen directeur bij het bedrijf. “Op de route van Rotterdam naar de Duitse Rhein-Ruhr metropoolregio heeft het alles in zich om de logistieke operatie te optimaliseren.”



Bedrijventerrein groeit

Nu DocksNLD uitverkocht is, hoopt Montferland snel groen licht te krijgen voor de ontwikkeling van het nabijgelegen DocksNLD-2 richting Azewijn. In februari stemde de raad in met het opleggen van een Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) op de percelen. De bal ligt volgens de gemeente nu bij de provincie. “Er is overeenstemming bereikt met de gemeenten uit de regio’s Nijmegen en Arnhem”, laat Leopold Hermans namens Montferland weten. “Daarna begint het echte werk met het indienen van de bestemmingsplannen.”





