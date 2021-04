Alleen nog stroom en water en de Doesburgse duivenvereniging heeft weer een clubhuis

De vereniging moest weg van de vorige locatie en zocht dus naar een nieuw onderkomen. Alleen had dat wel wat voeten in aarde, 15 mogelijke locaties zijn bekeken. Als er geen nieuwe plek in de buurt zou worden gevonden, betekende dit vermoedelijk het einde van de 105 jaar oude postduivenvereniging. Het bestuur heeft het afgelopen half jaar dan ook alles op alles gezet om een plek te vinden, met succes.

Ideale plek

"We hebben met medewerking van de gemeente een plek gekregen aan de rand van Doesburg, bij het afvalbrengstation. Een ideale plek qua logistiek", aldus penningmeester Jan de Vries. De vereniging heeft drie oude units aangekocht die inmiddels op de nieuwe plek aan elkaar zijn gemaakt. Nu worden ze opgeknapt. "Er moet veel gebeuren. Binnen hebben we een vloer gelegd, een bar gebouwd en een keukentje. Alles met hulp van de leden en sponsoren." De Vries wijst naar de laminaatvloer die onlangs is gelegd. "Maar de meeste leden zijn al wat ouder, dus het gaat niet zo snel, maar het gaat", lacht hij.

doesburg luchtbode nieuwe plek Foto: Omroep Gelderland

Er moet nog wel water en stroom naar de units worden aangelegd. Gelukkig betaalt de gemeente een deel van die kosten omdat de units uiteindelijk op een andere plek van het terrein zijn gekomen dan in eerste instantie de bedoeling was. "De gemeente betaalt nu de meerkosten die we kwijt zijn. Dat is heel fijn, want zelf zouden we dat niet kunnen opbrengen." De Vries hoopt dat die aanleg snel begint, want zonder stroom kunnen ze de duiven niet registreren.

De postduivenvereniging hoopt voor de zomer alles klaar te hebben op de nieuwe plek.

