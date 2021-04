Henk de Jong geeft punten niet cadeau: 'De Graafschap moet er keihard voor knokken'

De Graafschap krijgt de punten vrijdag tegen SC Cambuur zeker niet cadeau. De volksclub uit Leeuwarden is al zeker van de titel en dus promotie. "Dat kunnen we naar ons publiek ook niet maken", weet trainer Henk de Jong.

De Graafschap is na de wonderbaarlijke ontsnapping vorige week tegen Almere City dichtbij de eredivisie. Diep in blessuretijd werd het in Doetinchem nog 2-2. Met nog drie wedstrijden op het programma heeft de selectie van Mike Snoei nu veruit de beste papieren om als nummer twee ook te promoveren. Het verschil met Almere City en Go Ahead Eagles is zes punten.

Toen de corona-uitbraak vorig seizoen een streep door de competitie zette, stonden Cambuur en De Graafschap ook bovenaan. De KNVB en later ook de rechtbank bepaalden echter dat beide clubs niet zouden promoveren. Dit seizoen kwamen ze opnieuw bovendrijven als de twee beste clubs in de eerste divisie. "We hebben veel over ons heen gekregen. Daarom hoop ik dat De Graafschap ook naar de eredivisie gaat. Bovendien is het mijn oude club", zegt De Jong.

Periodetitel

In de wandelgangen en ook in de media werd hier en daar al gerept van een salonremise vrijdag in Leeuwarden. Een scenario dat ook voor de hand zou kunnen liggen. Maar De Jong veegt dat resoluut van tafel. "We gaan er sportief voor vechten. Dat zijn wij ook verplicht naar de andere clubs zoals Go Ahead en Almere. Bovendien spelen we vrijdag voor 2500 mensen in ons stadion. En we kunnen nog de laatste periodetitel winnen. Dat bronzen beeld willen we hebben. Dus De Graafschap zal er echt voor moeten knokken. Niemand hoeft er over in te zetten, dat wij iets zouden laten lopen."

Maar de gunfactor heeft De Graafschap dus wel bij De Jong. "Met Mike Snoei heb ik ook een goede relatie opgebouwd. Nee, dat was niet zo en ik begrijp dat ook wel. We speelden tegen elkaar, ik was daar toen net weg en dat liep allemaal wat stroef. We zijn ook tegenpolen. Maar nu hebben we een fijne band met elkaar."

Helikoptervlucht

De promotie heeft veel los gemaakt bij SC Cambuur, dat bekend staat om zijn trouwe en ook luidruchtige aanhang. "Het was onvoorstelbaar', kijkt De Jong terug op het feest in Leeuwarden. "En zaterdag hebben we nog een helikoptervlucht met de spelers boven de stad. Maar voor nu is het belangrijk om beide beentjes op de grond te houden. Wij gaan vrijdag spelen om te winnen en De Graafschap zal het echt zelf moeten doen. Maar daar hebben ze de ploeg ook voor."