Agent gebruikt zijn vuisten op Koningsdag: 'Politie wordt in eerste instantie geprovoceerd'

Op sociale media circuleren beelden van een politieagent die in Arnhem zijn vuisten gebruikt bij de ontruiming van het feest in het Sonsbeekpark. De beelden die op Koningsdag zijn gemaakt, worden veelvuldig gedeeld.

Op de beelden is een agent te zien die niet zijn wapenstok gebruikt, maar een bokshouding aanneemt en rake klappen uitdeelt. Op social media spreken mensen schande van van het 'buitensporig geweld', anderen zeggen dat de politie 'gewoon zijn werk doet'.

Een politiewoordvoerder noemt het opvallend dat op de beelden alleen het optreden van de politie zichtbaar is. "Politiemensen worden in eerste instantie geprovoceerd, beledigd met termen als ‘kankerwouten’ en bekogeld met onder meer flessen", zegt hij over de beelden van de agent met de blote vuisten.

"Na meerdere verzoeken om vrijwillig te vertrekken wordt vervolgens geweld gebruikt. Zoals op de beelden zichtbaar is maakt één persoon een slaande beweging naar een agent. Daarop is eveneens geweld gebruikt. Dat wordt uiteraard vastgelegd en geëvalueerd."

'Een agent is ook een mens'

Volgens vice-voorzitter van politiebond ANPV Hans Schoones staat er heel veel druk op de politie. "Politieagenten zijn mensen zoals jij en ik. Mensen met een thuisfront."

Schoones bekeek op verzoek van Omroep Gelderland de beelden van de agent die met de gebalde vuisten opereert. "Ik weet niet wat er aan vooraf is gegaan", zegt hij. "In de geweldsprioritering staat handmatig geweld lager dan de korte wapenstok."

Mocht de agent zo optreden? "Dat kan ik niet beoordelen, dat is aan derden", reageert Schoones. Wel zegt hij: "Het 'korte lontje' is voor ieder individu anders en de persoonlijke lat ligt voor de een hoger dan voor de ander."

Cijfers heeft hij niet, maar het ziekteverzuim bij de politie is hoger dan vroeger. De vakbondsman: "Heeft dat met corona te maken? Dat verschilt per individu. Na de coronarellen in januari in Eindhoven zijn vijftig collega's uitgevallen met corona. Collega's met wie ze nauw contact hadden moesten daardoor in quarantaine. De politie moet eigenlijk met voorrang gevaccineerd worden. Maar het kabinet is horend doof."

Ambulance bekogeld

De politie kijkt volgens de woordvoerder terug 'op een goed verlopen Koningsdag met weinig excessen'. In de stad bleef het bij zes aanhoudingen bij de anti-coronabetoging in de binnenstad en twee bij het ontruimen van het park, even buiten het centrum. "Wel was het op sommige plekken te druk waardoor we hebben in moeten grijpen."

Er wordt nog gezocht naar de persoon in Arnhem die tijdens Koningsdag een ambulance bekogelde. De ziekenwagen stond even stil op de Apeldoornseweg om af te slaan naar het Rijnstateziekenhuis toen er opeens twee sterretjes verschenen in de vooruit. "Er lag een patiënt in de ambulance", zegt woordvoerder Jos Meeuwsen van Ambulancezorg Gelderland-Midden.

Meeuwsen noemt het onacceptabel dat de ziekenwagen werd bekogeld. "We staan voor iedereen klaar. We hopen dat wie dit heeft gedaan ter verantwoording wordt geroepen."

