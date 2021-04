Verpleegkundige Maria hoeft dit keer niet alle rommel zelf op te ruimen

Maria kwam na haar dienst rond 15.30 uur thuis en zag bij aankomst al dat het opnieuw druk was, in het Arnhemse park. De zon scheen op Koningsdag uitbundig en dat lokte veel mensen naar het park. "Het hele veld zat vol. Maar nu dacht ik: ik ga het anders doen", vertelt Maria opgetogen. "Ik dacht, ik ga gewoon naar de jeugd toe met een rol vuilniszakken en vraag ze de boel op te ruimen."

Zie ook: Verpleegkundige Maria prikt na nachtdienst afval in park: 'Tranen staan in mijn ogen'

Drie weken geleden was de situatie wel anders. De tekst gaat verder onder de foto:

Maria raapt afval in Park Zypendaal Foto: Omroep Gelderland

Vergezeld door haar hond liep ze op de eerste groep jongens die ze zag af, en vroeg hen of ze voldoende vuilniszakken bij zich hadden om hun afval in te doen. "Ze waren allemaal heel toegankelijk en benaderbaar. Ze zeiden: 'Oh mevrouw, wat fijn, geeft u er maar een paar. Ik zag ze daarna allemaal met witte vuilniszakken over het veld heen sjouwen. En daarna kwamen ze bij me terug, met de vraag of ik misschien nog een paar extra vuilniszakken voor ze had."

Geweldig gevoel

Dat gaf de verpleegkundige een geweldig gevoel. Drie weken geleden stond ze flesjes, peuken, houtskool, pizzaresten en ander zwerfafval in zakken te proppen, omdat de parkbezoekers het zelf hadden nagelaten. Ze kon het niet langer aanzien en besloot daarom maar in actie te komen, na haar nachtdienst. Hoe anders was het op deze Koningsdag.

Het geeft Maria moed. "Ik heb die jongens echt gecomplimenteerd. 'Jullie zijn toppers, ik vind jullie helemaal geweldig', heb ik tegen ze gezegd. En ik heb ze gezegd nog even lekker van het mooie weer en het mooie park te genieten. Daarop vroegen ze of ik nog even met ze op de foto wilde. Geweldig! We hebben nog even een selfie gemaakt. Vanavond is het park weer lekker schoon. De jeugd is zo slecht nog niet, hoor", zegt ze lachend. "Het kan dus echt anders. Dat signaal wil ik graag afgeven."